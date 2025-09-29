Voditelj i bivši rijaliti učesnik Milan Milošević jedno vreme provodio je u Crnoj Gori, gde ima veliki krug prijatelja. Tada je ispunio svoju dugogodišnju želju – posetio je manastir Ostrog, jedno od najznačajnijih duhovnih mesta u regionu. Ipak, iako je poseta bila duboko emotivna, nije protekla bez neprijatnosti.

Naime, posetu manastiru organizovali su mu njegovi prijatelji kao iznenađenje, što ga je dodatno dirnulo. Međutim, dok je slušao besedu sveštenika u prepunoj prostoriji, Milanu je iznenada pozlilo.

Foto: Jutjub printskrin/Zadruga

 

 

- Rekao je prijateljici da mu nije dobro, izašao je napolje i naslonio se na zid. Kada je pokušao da krene dalje, zacrnilo mu se pred očima i srušio se. Prisutni su odmah pritrčali u pomoć i brzo je došao sebi. Nakon kraće pauze, zahvalio se svima koji su mu pomogli i nastavio obilazak manastira - ispričao je izvor blizak voditelju.

Milošević je kasnije ispričao prijateljici da veruje kako je razlog što mu je pozlilo bio upravo snažan emotivni naboj zbog dugoočekivane posete ovom svetom mestu.

"DŽabe vam skupe škole i stanovi -ne znate da VASPITATE dete"

"Da nisam bila glupa kao mlada sad bih bila MILIONERKA"

NIKAD VIŠE Zbog ovog se Šeki Turković ne bi vratio u Ameriku

"EKSKLUZIVA!" Traži se peticija zbog snimka Željkove bivše

Takođe, tokom posete dogodio se i susret koji je na njega ostavio snažan utisak. Prišla mu je devojka koja je u manastiru bila sa svojom slepom majkom i zamolila ga da joj se obrati.

Foto: ATA images

 

 

- Žena je, kada je čula njegov glas, briznula u plač, ljubila mu ruke i govorila kako bi ga prepoznala među milion ljudi jer je godinama pratila njegove emisije koje su joj bile uteha – ispričao je izvor.

Milošević nije želeo da detaljno komentariše ceo događaj.

- Tačna vam je informacija, ali ne bih govorio o detaljima - kratko je rekao tada za medije.

(Kurir)

