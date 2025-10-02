Da li ste znali da jutarnja šoljica kafe, osim što vas razbuđuje i podiže energiju, može da bude i pravi eliksir za vaše srce?

Prema istraživanjima sa Johns Hopkins Medicine, ispijanje jedne do dve šoljice dnevno povezano je sa manjim rizikom od srčanih bolesti i srčane insuficijencije. A jedan dodatni sastojak daje joj još više pozitivih efekata. 

Ovaj dodatak ne samo da obogaćuje ukus kafe, već i doprinosi boljoj cirkulaciji, smanjenju upalnih procesa u telu i zaštiti srca. Naučnici tvrde da redovno konzumiranje ove kombinacije može da bude koristan saveznik u očuvanju kardiovaskularnog zdravlja.

Foto: Shutterstock

 

Reč je o kakau – sastojku bogatom flavonoidima i antioksidansima koji blagotvorno deluju na krvne sudove i srce. Dodavanje male količine kakao praha u kafu daje neodoljiv ukus, ali i dodatnu zdravstvenu vrednost.

Dakle, sledeći put kada budete kuvali jutarnju kafu, probajte da u nju ubacite prstohvat kakao praha. Vaše srce, ali i nepce, sigurno će vam biti zahvalni.

