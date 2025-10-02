Kardiolog dr Baskar Semita upozorava da postoje dve vrste mesa koje bi trebalo potpuno da izbacite iz jelovnika kako biste smanjili rizik od srčanih bolesti i produžili životni vek.

Prerađeno meso je najveći neprijatelj vašeg srca

Prerađeno meso, kao što su slanina, kobasice, viršle i razni mesni delikatesi, sadrži visoke nivoe natrijuma, zasićenih masti i konzervansa. Ovi sastojci značajno povećavaju rizik od kardiovaskularnih bolesti, uključujući srčani udar i moždani udar. Stručnjaci upozoravaju da redovna konzumacija prerađenog mesa direktno ugrožava zdravlje srca i treba ga potpuno izbegavati ako želite dug i zdrav život. Foto: Shutterstock

U crvenom mesu uživajte sa merom

Iako je crveno meso bogato proteinima i ukusno, njegovo prekomerno konzumiranje može da šteti srcu. Velike količine zasićenih masti koje se nalaze u crvenom mesu mogu da podignu nivo holesterola i krvni pritisak, što su glavni faktori rizika za srčane bolesti. Kardiolog Semita naglašava da povremena, umerena konzumacija nije problem, ali preterivanje može imati ozbiljne posledice po zdravlje.

Kako sačuvati srce i produžiti život?

- Izbegavajte prerađeno meso u svakodnevnoj ishrani

- Ograničite unos crvenog mesa na minimum

- Birajte nemasne i prirodne izvore proteina

- Vodite računa o unosu soli i zasićenih masti

- Uvedite više povrća, voća i celovitih žitarica u ishranu

Zdrava i uravnotežena ishrana, zajedno sa redovnim fizičkim aktivnostima, ključ je za dug život i zdravlje srca.

