Otkako Beovizija nosi naziv „Pesma za Evroviziju“, jedno ime bilo je gotovo sinonim za taj festival, Olivera Kovačević, dugogodišnja glavna urednica zabavnog programa RTS-a i supervizorka festivala.

Tokom prethodnih godina, ona je imala ključnu ulogu u kreiranju i uređivanju programa.

Međutim, došlo je do velikih promena na Javnom servisu. Kovačevićeva je ove godine smenjena sa funkcije urednice festivala, što je izazvalo brojne komentare i pitanja među gledaocima i ljubiteljima takmičenja. Mnogi su se zapitali kako će festival izgledati bez nje, s obzirom na njen dugogodišnji uticaj i iskustvo u vođenju ovog projekta. Foto: ATA images/A. Ahel

Ipak, kako portal Espreso saznaje, RTS je već imenovao novog urednika festivala, i to iz sopstvenih redova.

U pitanju je Uroš Marković, dosadašnji muzički urednik festivala, koji je već godinama blisko sarađivao sa Oliverom Kovačević na realizaciji takmičenja. NJegovo imenovanje predstavlja, prema mišljenju mnogih, logičan i prirodan nastavak organizacije festivala, s obzirom na njegovo poznavanje koncepta i muzičke industrije. Foto: ATA images/A. Ahel

Marković je svojim dosadašnjim radom stekao poverenje i ugled u muzičkim krugovima, a sada dobija priliku da festival vodi iz nove, odgovornije pozicije. Iako promena na vrhu donosi izvesnu dozu neizvesnosti, sve ukazuje na to da će „Pesma za Evroviziju“ nastaviti da funkcioniše po ustaljenoj praksi.

Naime, konkurs za prijavu novih kompozicija za predstojeću sezonu je već raspisan, što jasno pokazuje da pripreme za sledeće izdanje festivala teku nesmetano.

Ova informacija umirila je sve one koji su se pribojavali da bi promene u kadrovima mogle ugroziti budućnost festivala. Foto: Jutjub printskrin/Tanjug TV

Iako će odsustvo Oliverinog prepoznatljivog pečata svakako biti primetno, ostaje da se vidi kako će se Uroš Marković snaći u novoj ulozi i na koji način će usmeriti dalji razvoj festivala.

Publika, svakako, s nestrpljenjem očekuje novo izdanje „Pesme za Evroviziju“, u nadi da će ono doneti ne samo nove muzičke hitove, već i svežu energiju i ideje koje će dodatno unaprediti ovaj događaj od nacionalnog značaja.

