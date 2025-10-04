Gostujući u emisiji "Svoj na svome" kod Nenada Milenkovića, legendarni Lane Gutović je svojevremeno podelio svoj stav o veri i popovima. NJegove reči se i dan danas prepričavaju:

- Biti sveštenik, po mom ličnom ubeđenju, je vokacija, životno opredeljenje. Biti sveštenik, ne znači ništa drugo, do poštovati rituale, kanone koji su već upisani, kojih se drže svi ljudi koji se bave tim zanimanjem ili imaju tu vokaciju. Foto: Milutin Labudović

- Svaku drugu ulogu koju bi sveštenik hteo sebi da prisvoji je nerealna. Ne postoji nijedan razlog zašto bi on bio bliži Gospodu Bogu od mene. Ne postoji nijedan razlog, nijedan osnov za to... - rekao je Lane Gutović.

Lane Gutović preminuo je pre tri godine, a iza njega su ostale njegove uloge kao svedok maestralnog talenta.

- Ko sam ja? Ja se zovem Lane, a poznat sam po tome što moje ime na hebrejskom ne znači ama baš ništa - govorio je.

O tome koliko je bio zanimljivi i vispren govore i ove njegove izjave:

"Budalu izabrati za saradnika i glupana je neproduktivno zato što je budala i zato što je glupan. Da izabereš inteligentnog je druga muka. Taj inteligentan shvata šta ti radiš, razume i neće da ćuti, ima integritet. Najbolji saradnik je mediokritet. To je idealno. On je prilagodljiv. Kako kod nas kažu – da ima karakter berberske stolice, za svaku bu*u da bude udoban i komotan. Prihvata tuđe mišljenje, ali ne kao filozof. Nego prihvata i ćuti i nije mnogo koristan ali se lako eliminiše. Zato je najbolji mediokritet za saradnika," rekao je Gutović.

"Najozbiljnija pretnja koju bih mogao da uputim nekom lideru bila bi: ako ne budete pristojni, izbaciću vas iz vica, i neću vas više pominjati."

"Uspeh je najgore što možeš da prirediš svojoj okolini. To se ne oprašta. Teško se navikava da si uspeo. Ali još uvek ostane zloba, neka zavist ili tako nešto što inače krasi ove niže duhove“, objasnio je glumac.

(Still)

BONUS VIDEO: