Pevačica Nada Obrić je već nešto više od decenije je u penziji. Kako kaže, da je to jedini novac od kojeg mora da živi ne zna kako bi skrpila kraj sa krajem. Nada Obrić je dobitnica mnogih prestižnih nagrada i veliko ime u muzici, pa mnogi zaneme kada čuju kolika joj je penzija.

Nada jedna je od javnih ličnosti koja prima najmanju penziju. NJeno mesečno primanje manje je nego prosečne penzije u Srbiji.. Foto: Antonio Ahel/ATA images

- Negde ja krivim nas same zato što nemamo nacionalnu penziju. 14 godina sam radila u opštini u Bosni i Hercegovini, vodila sam salon, ne znam koliko je ukusno da pričam kolika mi je penzija, imam 16.000 i nešto – rekla je Nada za Kurir pa dodala:

- Kad sam napunila 65 godina, u Bosni sam dobila 40 evra penziju, sad je to 51 evro, a ovde u Srbiji sam dobila 12.000 dinara u startu i sad je to 16.000. Da moram da živim samo od te penzije, ne znam kako bih, ali imam srećom decu koja mi pomažu.

"Osećam se čudno"

Podsetimo, Nada Obrić je četri puta pobedila rak i od tada jednom godišnje ima konrole u Beču.

Ona je otkrila da su joj stigli rezultati sa lekarskih pregčeda u Beču i da su oni pozitivni. Foto: ATA images

- Osećam se čudno, ali najbitnija je glava. Idem u emisiju, pa ću sve završti fino. Sve je stvar glave, da li hoćete da budete negativni ili se borite do iznemoglosti. LJudi danas odustaju i to je greška, šta to znači? Neću da odustanem, svaka minuta i svaki dan nosi nešto novo i svaki je od Boga dan. Svakom danu se treba radovati, ako se ne raduješ, to znači da si bogohulan - rekla je Nada u emisiji "Premijera - Vikend specijal", pa otkrila lepe vesti.

- Bila sam u Beču i uradila sam godišnje kontorole, a rezulati su odlični. Oseti se u glasu, a zahvalna sam Bogu i svima. Išla sam sa strahom, a vraćam se presrečna. LJudi su me prepoznavali na aerodromu i rekla sma sebi da nemam prava da budem negativna. Jasam normalno ljudsko biće koje je bilo četiri puta u jezovoj situaciji, lekari su sumnjali da će biti dobro. Nikada nisma dozvolila da padnem u krevet, sama sebi sam teška tada i time ništa ne dobijam, diži se iz kreveta - rekla je Nada.

