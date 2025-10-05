Arijana ima 53 godine i poznato je da negoju prirodan izgled i savršeno izgleda za svoje godine.

Arijana je veoma aktivna na svom Instagram profilu, a sada je pokazala svoje novo izdanje.

Mnogi su se iznenadili kada su videli da je Arijana skratila plavu kosu i ofarbala je u smeđe. 

Foto: printskrin Instagram/ariannamihajlovic

 

Komentari na račun njenog izgleda su se nizali, a svi joj kažu da joj brutalno dobro stoji: "Au, kakva gospođa", "prelepa", "koliko ti dobro stoji".

Prema medijskom pisanju, Arijana je postala ugostiteljka, otvorila je restoran sa poslovnim partnerom: 

- Ovaj ugostiteljski objekat trenutno je Arijani glavna preokupacija posle teškog životnog perioda u kom je ostala bez supruga i oca. Ona ima veliku podršku svoje dece za ovaj biznis koji je započela prošle godine sa svojim poslovnim partnerom Alesandrom. Kad god je u Rimu, ona svakodnevno odlazi do restorana, a spojila je i lepo s korisnim, pa u ovom prostoru organizuje sva porodična slavlja na kojima se okupljaju njeni najmiliji. Svi koji su bili u restoranu su oduševljeni ambijentom i atmosferom, a akcenat je na italijanskoj kuhinji. Arijana mesecima nije izlazila iz kuće zbog žalosti, a onda je shvatila da zbog porodice i sebe život mora da se nastavi dalje. Odmah je došla na ideju da otvori ugostiteljski objekat i to joj je doslovno spaslo život i vratilo osmeh na lice. Ceo enterijer je urađen po njenoj zamisli, a sugestije su dale i njene ćerke. Svi njeni najbliži su srećni zbog nje i njenog novog poslovnog uspeha. Bar-restoran se nalazi u rimskom kvartu Parioli, za koji je ona izuzetno vezana još od mladosti, jer su se ona i njeno društvo ovde okupljali i družili tokom osamdesetih i devedesetih godina - ispričao je sagovornik za "Kurir".

Foto: printskrin Instagram/ariannamihajlovic

 

 

