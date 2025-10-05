Futa i Nadica su u vezi više od godinu dana, a ona je nedavno na svom Instagram profilu podelila njihovu prvu zajedničku fotografiju i to sa rođendanske proslave Željka Samardžića.

Nadica je veoma aktivna na društvenim mrežama, gde često objavljuje privatne fotografije, uključujući i one u bikiniju. Na jednoj slici, na kojoj pozira na stenama pored mora, korisnici su primetili njenu zavidnu figuru, komentarišući da nema ni traga celulitu i da izgleda fantastično.

O vezi sa poznatim kompozitorom Nadica do sada nije javno govorila, ali je njihovo prošlogodišnje zajedničko krstarenje prokomentarisala kroz pitanje: „Da li sme saradnik sa saradnikom da ode u Crnu Goru?“

Ni Futa nije želeo da se izjašnjava o njihovom odnosu, iako je tema izazvala veliku pažnju javnosti.

- To su privatne stvari o kojima nikad ne pričam, neka priča neko drugi šta god hoće, ja znam šta ja mislim. Nemam šta da demantujem, ni da potvrdim, prosto time ne želim da se bavim - rekao je Radulović jednom prilikom.

Upoznala ih Elma Sinanović

Nadica je svojevremeno pisala tekstove za pevačicu Elmu Sinanović koja ju je spojila sa Futom, o čemu je folkera javno pričala. Foto: Instagram printskrin/mutavdzicnadica

- Nadicu poznajem mnogo dugo, družimo se privatno. Malo sam i umešala prste što se tiče njenog probijanja u Beogradu, ona piše fenomenalno i ona će tek da piše za naše zvezde - rekla je Elma.

- Ona i ja se stalno čujemo. Sednemo, pričamo, na vezi smo non-stop. Ima nekih tekstova koje je uradila, ali ja obrađujem te strane pesme, pa je malo teže što se tiče autorskih prava. Ono što je napisala Ani Nikolić je moja krvna grupa. Anu mnogo volim, a Nadicu tek. To je prava umetnost, tekstovi koji moraju da prođu, meni se jako sviđaju, a Ana je ovo jako dobro otpevala - dodala je folk pevačica.

- Mene svi zovu talična Elma, svi koji su prvo za mene radili moraju da zasijaju. Ja sam zvala i Cecu da joj kažem da devojka piše odlično, ona je nova Marina Tucaković, zvala sam i Futu i to je tako krenulo. NJeno vreme tek dolazi - zaključila je Elma

