Futa i Nadica su u vezi više od godinu dana, a ona je nedavno na svom Instagram profilu podelila njihovu prvu zajedničku fotografiju i to sa rođendanske proslave Željka Samardžića.

Nadica je veoma aktivna na društvenim mrežama, gde često objavljuje privatne fotografije, uključujući i one u bikiniju. Na jednoj slici, na kojoj pozira na stenama pored mora, korisnici su primetili njenu zavidnu figuru, komentarišući da nema ni traga celulitu i da izgleda fantastično.

O vezi sa poznatim kompozitorom Nadica do sada nije javno govorila, ali je njihovo prošlogodišnje zajedničko krstarenje prokomentarisala kroz pitanje: „Da li sme saradnik sa saradnikom da ode u Crnu Goru?“

Ni Futa nije želeo da se izjašnjava o njihovom odnosu, iako je tema izazvala veliku pažnju javnosti.

Pročitajte još

Kristina našla Kristijanu PREPISKU "Lažeš me, sram te bilo!"

Kristina našla Kristijanu PREPISKU "Lažeš me, sram te bilo!"

10:34

STRAŠAN OŽILJAK NA GLAVI: Kako Darko izgleda posle nesreće

STRAŠAN OŽILJAK NA GLAVI: Kako Darko izgleda posle nesreće

10:31

Zašto Samardžić nije želeo da peva "Kafansku pevačicu"?

Zašto Samardžić nije želeo da peva "Kafansku pevačicu"?

09:18

"Hrvati su izbirljivi, prvi sam zapevao u ZG posle rata"

"Hrvati su izbirljivi, prvi sam zapevao u ZG posle rata"

08:48

- To su privatne stvari o kojima nikad ne pričam, neka priča neko drugi šta god hoće, ja znam šta ja mislim. Nemam šta da demantujem, ni da potvrdim, prosto time ne želim da se bavim - rekao je Radulović jednom prilikom.

Upoznala ih Elma Sinanović

Nadica je svojevremeno pisala tekstove za pevačicu Elmu Sinanović koja ju je spojila sa Futom, o čemu je folkera javno pričala.

Foto: Instagram printskrin/mutavdzicnadica

 

- Nadicu poznajem mnogo dugo, družimo se privatno. Malo sam i umešala prste što se tiče njenog probijanja u Beogradu, ona piše fenomenalno i ona će tek da piše za naše zvezde - rekla je Elma.

- Ona i ja se stalno čujemo. Sednemo, pričamo, na vezi smo non-stop. Ima nekih tekstova koje je uradila, ali ja obrađujem te strane pesme, pa je malo teže što se tiče autorskih prava. Ono što je napisala Ani Nikolić je moja krvna grupa. Anu mnogo volim, a Nadicu tek. To je prava umetnost, tekstovi koji moraju da prođu, meni se jako sviđaju, a Ana je ovo jako dobro otpevala - dodala je folk pevačica.

- Mene svi zovu talična Elma, svi koji su prvo za mene radili moraju da zasijaju. Ja sam zvala i Cecu da joj kažem da devojka piše odlično, ona je nova Marina Tucaković, zvala sam i Futu i to je tako krenulo. NJeno vreme tek dolazi - zaključila je Elma

"NALETEO JE NA KLINCE, JURIO IH NOŽEM" Bojković se oglasio posle užasa, objasnio kako je došlo do tuče (FOTO)
Sport

"NALETEO JE NA KLINCE, JURIO IH NOŽEM" Bojković se oglasio posle užasa, objasnio kako je došlo do tuče (FOTO)

"PREŠLI SMO IGRICU, BRUKA I SRAMOTA"! Tanjga zagrmeo: Za koga se igra ovaj fudbal? Mislio sam da je ovo Partizan, sramota
Sport

"PREŠLI SMO IGRICU, BRUKA I SRAMOTA"! Tanjga zagrmeo: Za koga se igra ovaj fudbal? Mislio sam da je ovo Partizan, sramota

BONUS VIDEO:

#Aleksandra Radulovića Futa #Aleksandar Radulović #Futa #Nadica Mutavdžić #tekstopisac Nadica Mutavdžić #Elma Sinanović #VIP
Komentari 4
ХАОС У ХУМСКОЈ! "Гробари" претерали са слављем, меч више пута прекидан, црвени, пенал...

HAOS U HUMSKOJ! "Grobari" preterali sa slavljem, meč više puta prekidan, crveni, penal...