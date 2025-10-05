Iako su se razveli pre nekoliko godina, bivši supružnici ostali su u dobrim odnosima. To dokazuje i nedavna njena objava iz porodičnog doma Žike Jakšića.

Pre dva meseca Žika Jakšić imao je moždani udar, a Dajana je sada na svom Instagram profilu objavila sliku iz porodičnog doma na kojoj vidimo kako Žika grli sina i ne skida osmeh.

Dajana je ponosno objavila fotografiju uz koju je kratko napisala: "Lep život". Foto: Instagram printskrin/dajana.paunovic

Žika je nedavno otvoreno govorio o svom stanju i tome kako je sam sebe naterao da ode u bolnicu i vidi u čemu je problem.

- Primetio sam da nerazgovetno pričam, onda sam se obukao, nije me uhvatila panika. Pozvao sam vozača koji me je odvezao u KBC Bežanijska koja, oni su odmah ustanovili da je u pitanju moždani udar. Onda su me odvezli u bolnicu Sveti Sava koja je specijalizovana za te vrste bolesti. Kada sam već ušao, hiljadu doktora oko mene. Oni su me preuzeli. Uveli su mi terapiju, krenulo je razređivanje krvi, skener glave, hiljadu čuda – rekao je on.

Foto: Printskrin/Instagram/dajana.paunovic

Voditelj je govorio i o tome kako je sebe motivisao u tim momentima.

- Kada dođu tako neke delikatne situacije u životu, vrlo sam pribran i racionalno sam pristupio tome. Meni su već treći, četvrti dan rekli da nije oštećen mozak posebno. Da imam nešto malo što se vidi u dubini mozga, ali da će to da prođe. Predvideli su da ću da se oporavim, e sad, niko ne zna koliko će taj oporavak da traje. Predviđali su dva, tri meseca do potpunog oporavka. Meni je bilo važno da će rezultat na kraju biti potpuni oporavak. Onda sam ja strpljivo, svaki dan logoped, fizio-terapija, dan za danom. Evo dva meseca kasnije, ispravio sam se – istakao je Žika za Grand.

