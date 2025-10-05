U najnovijoj epizodi "Pinkovih zvezda" jedan od kandidata posebno je privukao pažnju izvođenjem emotivne pesme Sinana Sakića. NJegova interpretacija ganula je publiku i žiri, a naročito Jelenu Karleušu, koja mu je uputila reči hvale.

FOTO: ATA Antonio Anhel

 

 

Vidno dirnuta, Karleuša je tom prilikom podelila sećanje na susret sa pokojnim pevačem i otkrila neke do sada nepoznate detalje iz njihovog razgovora.

- Svašta sam pričala za Sinana da bih bila zanimljiva u jednom drugom takmičenju i ogrešila sam se naravno. Bila sam na jednom letu, sedim u avionu i prilazi mi Sinan Sakić i kaže: 'Zašto ti mene onako vređaš', ja sam rekla: 'Ja? Nikada u životu, to se nije desilo' isto mi se desilo i sa Šerifom Konjevićem, rekla sam da je to džiberska muzika, mnogo sam se pokajala zbog tih reči - rekla je Karleuša i dodala:

- Ja sam svašta pričala, ali se sada izvinjavam. Sve ono što pevaju to je balkanski gen i što mi na ovim prostorima najviše volimo.

Foto: ATA images/Antonio Ahel

 

 

Dragomir Despić Desingerica se nadovezao:

- Sačekaj bajo, ja u svojim pesmama imam taj turbo-folk, ja se ložim na tu muziku i mnogo volim. Ja ne mogu da je pravim kao što se pravila pre 30 godina, pravim je da je približim novom zvuku - rekao je Desingerica, koji često burno polemiše sa Karleušom.

(Mondo)

