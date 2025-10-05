Ova stabla, posađena pre više od jednog veka u čast kosovskih junaka i simbolizujući devet Jugovića, sada su postala ozbiljna pretnja za spomenike i crkvu.

Već je jedno stablo, prilikom pada, oštetilo nekoliko nadgrobnih spomenika, a nedavno je još jedno palo i oštetilo krov crkve Lazarice u selu Rokci.

Stručnjaci su upozoravali na opasnost, ali se deo lokalnog stanovništva protivio seči, smatrajući hrastove „svetim drvećem“.

Prema predanju, na ovom mestu je Boško Jugović, ranjen sa Kosova, umro i tu ga je sahranila sestra, kneginja Milica, podižući malu crkvu. Na temeljima te crkve, 1929. godine, Ivanjičanin Blagoje Luković sagradio je novu crkvu posvećenu Svetom knezu Lazaru, a hrastovi su posađeni kao simbol devet Jugovića.

Danas lokalna zajednica balansira između poštovanja tradicije i brige za bezbednost. Pitanje je kako sačuvati sećanje na junaštvo i simboliku hrastova, a istovremeno sprečiti dalje opasnosti za vernike i posetioce groblja.

(Infoliga.rs)

