Škorpija

Škorpije su pravi majstori taktike i strategije. NJihova intuicija je neverovatno jaka, a sposobnost da analiziraju ljude često ih postavlja korak ispred svih. Nikada ne otkrivaju svoje namere u potpunosti, a njihov talenat za manipulaciju čini ih nepredvidivim protivnicima. Uvek imaju plan B i često izlaze kao pobednici čak i u situacijama kada niko to ne očekuje.

Vaga

Iza Vagine šarmantne spoljašnjosti krije se oštar um. Vage su diplomate koje lako osvajaju simpatije, ali istovremeno znaju kako da manipulišu situacijom u svoju korist. NJihov osećaj za pravdu ponekad je selektivan, usmeren ka sopstvenim ciljevima, što ih čini izuzetno veštima u postizanju željenog.

Blizanci

Blizanci su izuzetno spretni u komunikaciji i prilagođavanju. NJihova brzina razmišljanja omogućava im da se lako izvuku iz neprijatnih situacija. Uz humor i šarm, često uspevaju da dobiju ono što žele, a njihov talenat za snalaženje retko ih ostavlja bez rešenja.

Jarac

Iako na prvi pogled deluju ozbiljno i povučeno, Jarčevi su tihi stratezi. NJihova hladnokrvnost i analitički pristup omogućavaju im da sagledaju širu sliku i donesu proračunate odluke. NJihova upornost i suptilna lukavost čine ih majstorima u ostvarivanju dugoročnih ciljeva, prenosi Index.hr.

Sport

Sport

