Hrvatski predsednik Zoran Milanović rekao je danas u Draču na Samitu Procesa Brdo-Brioni da Hrvatska i Slovenija zemljama zapadnog Balkana nisu mentori nego podrška na putu u EU, ali se sa slovenačkom koleginicom Natašom Pirc Musar nije saglasio o ukidanju jednoglasnosti kao metodi odlučivanja u pregovaračkom procesu.

Milanović je ponovio svoj stav da Proces Brdo-Brioni, kojim Hrvatska i Slovenija predsedavaju, ne vidi kao "oblik mentorstva" dveju članica EU zemalja jugoistočne Evrope koje to još nisu.

Foto: Profimedia

 

 

- Hrvatska vlada pruža podršku državama regiona koliko to može, čini mi se da ne diskriminiše i verujem da će tako i nastaviti - rekao je hrvatski predsednik na konferenciji za medije nakon samita u Draču.

"Najveći problem EU je nesposobnost da razgovaraju sa svetskim igračima"

Naveo je da je to dijalog koji je pretpostavka bilo kakvih, a naročito dobrih odnosa.

- Nećemo doneti neke velike zaključke, pokrenuti nove inicijative, doneti novac, to ne možemo u ovom formatu - ističe Milanović i dodavši da je jedan od glavnih problema EU "nesposobnost ili nevoljnost da razgovaraju sa igračima u svetu".

Milanović se nije složio sa slovenačkom koleginicom Pirc Musar da se određene odluke u EU ne donose jednoglasno.

Foto: Profimedia

 

 

- Ova inicijativa Slovenije i Nemačke i još nekih država da se određene odluke ne donose jednoglasno, nego kvalifikovanom većinom, koliko ja znam, nema podršku hrvatske vlade, a ni moju - rekao je Milanović.

Pojasnio je da je njemu instinktivno to način odbrane malih država od puno puno većih država koje nas ne razumeju i ne vide.

- Ne vidim ništa loše ni zlonamerno u slovenačkoj ideji, a koji su nemački motivi, to je već tema za neke druge razgovore - rekao je hrvatski predsednik.

Milanović poručuje da se EU ne raspada i da ponajpre predstavlja "slobodno tržište".

Foto: Profimedia

 

 

Smatra da je "Veliku Britaniju i njen establišment, a onda i njeno stanovništvo pre devet godina iz Evropske unije poterala upravo ta grozničava potreba da EU stalno raste - nova ovlašćenja, novi budžeti, novi poverenici".

"Čim otvoriš usta, ti si proruski"

- To je loše. Ja nisam vernik u Evropsku uniju, ali je prihvatam kao veoma dobru nadgradnju onoga što moja nacionalna država jeste – demokratska, otvorena, inkluzivna, a to treba braniti - dodaje Milanović.

Za mađarskog premijera Viktora Orbana kaže da "ima svoj stil i metodologiju", kao i da se ne slažu uvek, ali da to "nije razlog da se ne razgovara".

Istakao je da pri donošenju teških odluka treba uzimati u obzir razlike i da vlada "akutni oblik kratkovidnosti" kad je reč o evropskoj perspektivi Ukrajine, Moldavije i Gruzije.

Foto: Profimedia

 

 

- Moramo paziti do narative guramo neko društvo u nekom pravcu. Ja nisam dovoljno hrabar da se u to upuštam - rekao je Milanović, prenela je Hina.

Upozorio je da je narativ Evrope "sve više crno - beo".

- Čim otvoriš usta, ti si proruski. To je govor mržnje i ne znači ništa sam po sebi, ali to je nažalost postao model Brisela da se ne može voditi dijalog, voditi politika i stvarati ujedinjena Evropa - smatra Milanović.

(Tanjug)

