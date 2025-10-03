Filip Zavadlav je osuđen za trostruko ubistvo koje je počinio u januaru 2020. godine u Splitu. Naoružan automatskom puškom, vozio se po gradu i pucao na dvojicu muškaraca na motociklu – jedan je preminuo na licu mesta, a drugi je preminuo u bolnici od zadobijenih povreda.

Ubrzo nakon toga, naišao je na drugog muškarca na motociklu i takođe ga ubio iz vatrenog oružja.

Kasnije je oružje bacio u kontejner za smeće.

Tog dana, oko podneva, Zavadlav je sa 37 metaka iz automatske puške ubio Marina Bobana (25), Juricu Torlaka (37) i Marina Ožića Paića (25) dok su se vozili na dva motora kroz kvart Varoš.

Nekoliko sati nakon pucnjave, dok je policija tragala za njim, Zavadlav se predao - izašao je iz kuće i otišao pred policiju, što je mnoge zgranulo jer je stajao usred haosa koji je sam stvorio.

Sud je potvrdio da je Filip Zavadlav počinio tri tačke optužnice za ubistvo, odbacujući tvrdnju tužilaštva da se radi o teškom ubistvu. Zaključio je da planiranje i bezobzirna osveta nisu dokazani, već da je delovao situaciono. Foto: Jutjub printskrin/CROPIX

Prilikom određivanja kazne uzeti su u obzir njegova narušena uračunljivost, teške porodične okolnosti i starost (29 godina u vreme zločina).

U otežavajuće okolnosti uvršteni su način i sredstvo izvršenja zločina, činjenica da je ubio troje mladih ljudi, hladnokrvnost, istrajnost, nedostatak empatije i nedostatak kajanja.

Porodično okruženje i detinjstvo

Filip Zavadlav odrastao je u Splitu, u delu grada koji mediji zovu “Skalice” ili “mali Bronks”.



Porodica Zavadlav opisana je kao disfunkcionalna: roditelji su imali probleme s narkoticima, njihova situacija je bila teška, što je uticalo na braću.

Od malena se govorilo da Filip nije bio zavisnik od droge, ali da je okružen ljudima koji imaju takvih problema - dvojica njegovih braće su mediji označili kao zavisnici.



Majka je, prema nekim izvorima, bila ovisnica o drogama te je, kako je Filip rekao na sudu, bila odsutna ili nedovoljno stabilna nekada. Foto: Društvene mreže

Filip je kao dete (13 godina) jednom prilikom navodno otrčao u policijsku stanicu sa braćom, u suzama, tražeći zaštitu jer ga je majka tukla.



Maltretiranje, dugovi brata i motiv ubistva

Taj događaj se spominje kao deo njegove traume iz detinjstva.

Pre ubistva, prema izjavama majke, Filip je bio maltretiran: dečki koje je kasnije ubio, navodno su mu upadali u stan noću, pretili mu nožem, uzeli mu sav novac koji je imao.



Majka tvrdi da je Filip u tom periodu bio jako uznemiren, da nije spavao više od 20 dana, da je mršavio — smršao je čak osam kilograma u jednom mesecu.

Motiv koji se često spominje jeste da su trojica ubijenih imali, po tvrdnjama optužbe i porodice, veze sa dilerima / drugim kriminalnim aktivnostima, i da su maltretirali Filipa i njegovog mlađeg brata Stanislava zbog duga za drogu koji je navodno nastao kod Stanislava. Foto: Društvene mreže

Takvi dugovi i pretnje su, prema njegovoj odbrani i njegovoj majci, kulminirali u konstantnom strahu i nasilju kojem je bio izložen.

Suđenje, presude i borba kroz sudske instance

Prvobitno suđenje završilo je prvostepenskom presudom u februaru 2021. kada je Zavadlav osuđen na 40 godina zatvora.

Ipak, Visoki kazneni sud u Hrvatskoj ukinuo je deo presude, jer motiv ubistva nije bio jasno utvrđen, a isto tako je bilo neophodno dodatno razjasniti njegovo psihičko stanje u momentu izvršenja dela.Suđenje je ponovo pokrenuto. Tokom sudskih ročišta, pojavili su se svedoci koji su govorili o njegovom mentalnom stanju - jedni ga opisuju kao osobu koja je bila sve dalje od sebe, depresivna, iscrpljena, sa osećajem bespomoćnosti; drugi ukazuju na to da je sistem - porodica, socijalne službe, institucije - propustio da pruži podršku još od njegovog detinjstva.

Tokom jednog od ročišta, Zavadlav je iz zatvora nastupao putem videolinka, govoreći da se oseća „kao devojčica sa šibicama“ - simbolično, bespomoćan, prepušten sam sebi. Zahtevao je da se presuda promeni u oslobađajuću.

Međunarodna pažnja, reakcije javnosti i podrška

Iako je slučaj izazvao ogromnu osudu - trostruko ubistvo na javnom mestu, pucnjava iz automatske puške, scena koja je potresla ceo Split - deo javnosti pokazuje razumevanje ili simpatiju za Zavadlava. Ne zbog dela, nego zbog priče iza dela: priče o osamljenosti, neadekvatnoj podršci, socijalnom i

Mnogi komentari u medijima i na društvenim mrežama govore da su institucije zakazale - da su morali da vide njegovu patnju ranije, da su propustili priliku da intervenišu pre tragedije. Ta vrsta osjećanja solidarnosti nije retka.

Zapis sa suđenja koji je obišao svet Sudija: "Da li se kajete za ono što ste uradili?" Filip Zavadlav: "Ne kajem se, sretan sam što sam uklonio te tri crkotine koje su prodavale drogu po mom Splitu. Uradio ono sto je policija davno trebala uraditi, samo se kajem što ću ostatak života provesti zatvoren iza rešetaka. Na kraju krajeva, bio sam primoran jer su me proganjali i više puta su me pokušali ubiti." Sudija: "Nemam više pitanja." Filip Zavadlav: "Da ste radili posao kako treba, oni bi sad bili u zatvoru, a ne ja." Sudija: "Završili smo za danas." Filip Zavadlav: "Za svojih 25 godina nikad nisam počinio nijedno krivično delo niti prekršaj, niti sam imao dodira s drogom. Radio sam kao pomorac na brodu. Istina je da je moj brat kupovao drogu od nekih lokalnih momaka, on nije imao da im plati pa je uzimao na dug. Navodno su oni taj dug potom prepisali na mene, kao da sam ja uzeo. Jednom sam otplatio njegov dug u iznosu od 1.000 evra i rekao mu da to više ne radi. Međutim, nakon nekog vremena oni su me opet zvali i pretili da sam im dužan ponovo 1.500 evra. Ignorirao sam ih, ali su mi onda napravili sačekušu i pretukli me, bili su njih trojica. Posle su mi nekoliko puta dolazili na adresu i prijetili porukama da će me ubiti, zbog stresa nisam mogao spavati. Na kraju su mi rekli da im dugujem 3.000 evra ili da će mi ubiti brata. Tad sam odlučio nabaviti oružje i da ih porokam, znao sam posledice, ali nisam imao izlaza. Prijavljivao sam ih čak tri puta policiji, ali nisu reagovali."

Nikada nije izjavio saučešće porodicama

Tokom suđenja, Zavadlav je pokazivao neobično ponašanje. Nije izražavao žaljenje zbog svojih postupaka niti je uputio saučešće porodicama žrtava. NJegov advokat, Branko Šerić, angažovan je putem Facebook grupe podrške "Pravda za Filipa", koja je brojala oko 16.000 članova. Ovaj način angažovanja advokata bio je neuobičajen, ali je pokazao snagu društvenih mreža u oblikovanju javnog mnjenja.

