Kada su se u noći 26. novembra u stambenom kompleksu na Marlen Haushofer Vegu u bečkom okrugu Donauštat oglasili protivpožarni alarmi, niko nije sumnjao da je uzrok jezivo mučenje i ubistvo.

Sada se sklapa sve više delova kriminalne slagalice, piše "Kronen cajtung".

Policajci su juče na konferenciji za novinare opisali detalje stravičnog zločina.

Mladog Ukrajinca, koji je studirao u Beču i potiče iz bogate porodice, pretukao je kolega sa fakulteta u podzemnoj garaži hotela "Sofitel", zatim ga naterao da uđe u crni "mercedes" i zapalio vozilo.

Danilovo telo pronađeno je na zadnjem sedištu "mercedesa".

On 25 November 2025, Danilo Kuzmin, son of Kharkiv’s deputy mayor, disappeared in Vienna.

On 25 November 2025, Danilo Kuzmin, son of Kharkiv's deputy mayor, disappeared in Vienna.

That same day, two crypto wallets linked to him were emptied…

Motiv zločina koristoljublje?

Samo dan ranije u Ukrajini je objavljen apel Danilove porodice - pokušavali su da saznaju bilo kakve informacije o svom nestalom sinu budući da duže vreme nisu mogli da ga dobiju na telefon. Kada se ispostavilo da je sa kripto-novčanika žrtve podignut sav novac, porodica je podigla uzbunu.

Osumnjičeni za ubistvo Danila Kuzmina su dvojica Ukrajinaca od 19 i 45 godina. Oni su bili na međunarodnoj poternici i uhapšeni su u Ukrajini prošle subote, a kod njih je pronađena velika suma američkih dolara. Sumnja se da su nakon zločina zamenili kriptovalute za gotovinu, zbog čega se sumnja da je motiv ubistva koristoljublje.

Ko je Sergej Kuzmin

Prema zvaničnom sajtu grada, Danilov otac Sergej Kuzmin obavlja dužnost zamenika gradonačelnika Harkova. U njegovoj nadležnosti su sprovođenje državne politike i izrada lokalnih politika u oblastima digitalizacije, digitalnog razvoja, digitalnih inovacija, kao i stvaranje uslova za ostvarivanje prava članova gradske zajednice na korišćenje telekomunikacionih i komunikacionih mreža, navodi Oe24.at.

Pre toga vodio je Državnu građevinsku inspekciju Ukrajine.

