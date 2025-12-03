- Prema izvorima, sastanak u Briselu je otkazan. Zelenski se vraća kući - naveo je novinar Kijev posta, Aleks Raufoglu.

On je takođe, pozivajući se na saopštenje Kremlja, preneo da su Vitkof i Kušner "obećali" odlazak u Vašington nakon razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Kako je jedan izvor rekao za Rojters, Zelenski se vraća u Kijev nakon evropske turneje tokom koje je posetio Pariz i Dablin.

Agencija Tas prenela je, pozivajući se na evropskog kontrolora leta - da je let u kojem su bili Vitkof i Kušner preleteo Evropu i noću ušao u kanadski vazdušni prostor.

"Volstrit žurnal" je takođe objavio da sastanak predstavnika Rusije i SAD nije doveo do rešenja glavne prepreke u mirovnim pregovorima - teritorijalnog pitanja.

Putinov savetnik Jurij Ušakov rekao je da je to jedno od najvažnijih pitanja za Moskvu i da kompromis još nije postignut. Foto: Profimedia Stiv Vitkof i DŽared Kušner juče tokom šetnje ulicama Moskve

Dopisnik "Skaj njuza" iz Moskve Ajvor Benet ocenio je da je Rusija namerno objavila "zauzimanje" Pokrovska uoči pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, kako bi potvrdila svoju dominaciju i ojačala pregovaračke zahteve.

Kremlj: Netačne tvrdnje da je Putin odbacio američki mirovni plan

Tvrdnja da je ruski predsednik Vladimir Putin odbacio američki mirovni plan za Ukrajinu bila bi netačna, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- Jedan deo stavki plana za Ukrajinu su prihvaćeni tokom razgovora Putina i Vitkofa, deo je označen kao neprihvatljiv. To je radni proces - rekao je Peskov i dodao da što se pregovori budu vodili u većoj tišini, to će biti produktivniji, prenosi agencija RIA Novosti.

On je saopštio i da se Rusija nada da će se američka strana pridržavati principa tišine tokom pregovora o rešenju.

Portparol Kremlja je dodao da je moguć telefonski razgovor Putina i američkog predsednika Donalda Trampa.

- Telefonski razgovor je moguć u svakom trenutku. Postoji mogućnost da bude operativno organizovan - rekao je Peskov.

Jučerašnji razgovor između predsednika Rusije Vladimira Putina i američkog specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa bio je koristan, konstruktivan i značajan, izjavio je ranije Putinov savetnik Jurij Ušakov.

On je rekao da razgovor ''nije trajao pet minuta, već pet sati'', prenosi agencija RIA Novosti.

- Razgovarali smo o nekoliko opcija o okončanju rata u Ukrajini. Dogovorili smo se sa američkim kolegama da ne otkrivamo sadržaj pregovora. Razgovor je bio poverljiv - rekao je Ušakov.

