Američki predsednik Donald Tramp zvanično je pomilovao bivšeg predsednika Hondurasa Huana Orlanda Hernandeza, koji je osuđen za trgovinu drogom u Sjedinjenim Državama. Ovu informaciju potvrdio je Hernandezov advokat, Renato Stabile, navodeći da je njegov klijent već pušten na slobodu, piše "CNN".

Tramp je prošle nedelje objavio nameru da "potpuno i u celosti pomiluje" Hernandeza, čime bi se izbrisala kazna kojom je bivši američki saveznik poslat u zatvor. Podaci Američkog zatvorskog biroa takođe potvrđuju da je bivši predsednik Hondurasa pušten iz zatvorskog objekta u Zapadnoj Virdžiniji. Foto: Profimedia

Reakcije porodice i advokata

- U ime predsednika Hernandeza i njegove porodice, želeo bih da se zahvalim predsedniku Trampu što je ispravio ovu nepravdu. Predsednik Hernandez je srećan što je ova muka završena i raduje se povratku svom životu nakon skoro četiri godine u zatvoru - dodao je Stabile u saopštenju.

I Hernandezova supruga, Ana Garsija de Hernandez, oglasila se na društvenim mrežama kako bi objavila da je njen muž "slobodan čovek" zahvaljujući Trampovom pomilovanju. Bela kuća je u ponedeljak branila Trampovu odluku, uprkos kritikama da pomilovanje osuđenog trgovca drogom potkopava borbu protiv narko-kartela na Karibima.

Foto: Profimedia

- Ovo je bila jasna preterana optužba od strane Bajdena - rekla je portparolka Karolin Livit.

- On je bio predsednik svoje zemlje. Bio je u opozicionoj stranci. Bio je protiv vrednosti prethodne administracije, a oni su ga optužili zato što je bio predsednik Hondurasa.

Zašto je Hernandez osuđen?

Podsetimo, Hernandez, koji je bio predsednik Hondurasa od 2014. do 2022. godine, lani je osuđen na 45 godina zatvora i novčanu kaznu od osam miliona dolara. Američki tužioci su ga optužili za zaveru sa narko-kartelima kako bi se preko Hondurasa prebacilo više od 400 tona kokaina u Sjedinjene Države. Foto: Profimedia

Zauzvrat, tvrdili su, dobio je milione dolara mita koje je koristio za finansiranje svog političkog uspona. Iako Trampova administracija sada upire prstom u Bajdena, "CNN" ističe da je Hernandezovog brata tokom Trampovog prvog mandata gonio Emil Bov. Bov je kasnije postao Trampov lični advokat, a zatim i savezni sudija koga je imenovao Tramp.

Foto: Profimedia

Nekoliko ljudi iz Trampovog užeg kruga lobiralo je za Hernandezovo pomilovanje, uključujući njegovog dugogodišnjeg saveznika Rodžera Stouna. Stoun je potvrdio da je pozvao Trampa da ga pomiluje još u junu, tvrdeći da je Hernandez bio meta Bajdenove administracije.