Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas na investicionom forumu "Rusija zove!" da je turbulentnost u savremenom svetu izazvana nekonkurentnim metodama borbe nekih zapadnih zemalja, navodeći da se Rusija uspešno bori sa spoljnim pritiskom na svoju ekonomiju.

Putin je rekao da zapadne zemlje žele da uklone konkurente i sačuvaju svoje nekadašnje privilegije i monopol koji im, kako je naveo, izmiče.

Prema Putinovim rečima, Zapadu ne uspeva da upravlja svetskom ekonomijom pomoću sankcija, preneo je Sputnjik. Foto: Profimedia

Putin je naveo da je apsolutna većina zemalja sveta nastrojena pragmatično i da će Rusija sa njima sarađivati.

- Što se tiče Rusije, ona svakako oseća spoljni pritisak. Međutim, naša zemlja i naša ekonomija se uspešno nose sa ovim izazovima - rekao je Putin na forumu pod nazivom "Rusija zove!", koji je organizovala VTB međunarodna grupacija banaka i finansijskih kompanija. Foto: Profimedia

Forum okuplja kreatore politike, investitore i poslovne ličnosti u cilju promocije dijaloga i strateških investicija u rusku privredu.

(Tanjug)