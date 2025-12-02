Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas na investicionom forumu "Rusija zove!" da je turbulentnost u savremenom svetu izazvana nekonkurentnim metodama borbe nekih zapadnih zemalja, navodeći da se Rusija uspešno bori sa spoljnim pritiskom na svoju ekonomiju.

Putin je rekao da zapadne zemlje žele da uklone konkurente i sačuvaju svoje nekadašnje privilegije i monopol koji im, kako je naveo, izmiče.

Prema Putinovim rečima, Zapadu ne uspeva da upravlja svetskom ekonomijom pomoću sankcija, preneo je Sputnjik.

Foto: Profimedia

 

 

Putin je naveo da je apsolutna većina zemalja sveta nastrojena pragmatično i da će Rusija sa njima sarađivati.

Pročitajte još

OGLASILA SE ANGELA: Kako treba da se završi rat u Ukrajini

OGLASILA SE ANGELA: Kako treba da se završi rat u Ukrajini

22:31

DOK UKR GORI Otkriveno šta su jeli na sastanku,nije slučajno

DOK UKR GORI Otkriveno šta su jeli na sastanku,nije slučajno

08:46

"RUSI KOLIKO I MI" Kako je Maksim Gorki govorio o Srbima

"RUSI KOLIKO I MI" Kako je Maksim Gorki govorio o Srbima

19:22

BES I TAJNI ČET: "Izdaja" Zelenskog - kako je pao Jermak?

BES I TAJNI ČET: "Izdaja" Zelenskog - kako je pao Jermak?

14:28

Istakao je da je apsolutna većina zemalja sveta nastrojena pragmatično i da će Rusija sa njima sarađivati.

- Što se tiče Rusije, ona svakako oseća spoljni pritisak. Međutim, naša zemlja i naša ekonomija se uspešno nose sa ovim izazovima - rekao je Putin na forumu pod nazivom "Rusija zove!", koji je organizovala VTB međunarodna grupacija banaka i finansijskih kompanija.

Foto: Profimedia

 

 

Forum okuplja kreatore politike, investitore i poslovne ličnosti u cilju promocije dijaloga i strateških investicija u rusku privredu.

(Tanjug)

"GDE JE SAD ONA MALA?!" Srbija pobedila Španiju na Svetskom prvenstvu, a evo šta su srpske rukometašice potom uradile u svlačionici (VIDEO)
Sport

"GDE JE SAD ONA MALA?!" Srbija pobedila Španiju na Svetskom prvenstvu, a evo šta su srpske rukometašice potom uradile u svlačionici (VIDEO)

ZAPAD U ŠOKU! Cela Rusija slavi, ovo je čekala od 2022!
Sport

ZAPAD U ŠOKU! Cela Rusija slavi, ovo je čekala od 2022!

#Vladimir Putin #Vladimir Putin vesti #Rusija sankcije #sankcije Rusiji #rat u Ukrajini #rat u ukrajini vesti #rat u Ukrajini 2025 #Rusija vesti #Moskva vesti
Komentari 0
ИЗНЕНАДНА ОДЛУКА ПЕНТАГОНА! Прекинута комуникација са немачким министарством око Украјине

IZNENADNA ODLUKA PENTAGONA! Prekinuta komunikacija sa nemačkim ministarstvom oko Ukrajine