- Od svih demokrata, ona je ona sa kojom smo proveli najviše vremena, ona koja nam se najviše obratila i ona koja je bila spremna da sarađuje sa nama - rekao je jedan zvaničnik Bele kuće, koji je govorio pod uslovom anonimnosti.

- Ona je definitivno najspremnija da postigne rezultate.

Odluka guvernerke Vitmer da sarađuje sa Trampovom administracijom je u oštroj suprotnosti sa njenim potencijalnim rivalima za nominaciju stranke 2028. godine, kao što su guverner Kalifornije Gevin NJusom i guverner Ilinoisa DŽ. B. Pricker. Obojica su više puta kritikovali predsednika kao tiranina, a njegovu administraciju kao pretnju američkoj demokratiji.

- Kao što je guvernerka Vitmer rekla, ona i predsednik se ne slažu oko "mnogo" pitanja - rekao je njen politički pomoćnik, takođe pod uslovom anonimnosti.

- I ona se ne plaši da ga pozove na odgovornost. Ali liderstvo znači pronalaženje zajedničkog jezika gde god je to moguće da bi se stvari završile.

Cena saradnje

Ova veza za guvernerku ključne države nudi priliku da privuče važne federalne investicije i izbegne Trampov gnev. Međutim, njena saradnja sa Trampom ima svoju cenu. Kritikovali su je kolege demokrate zbog toga što deluje previše kooperativno, a njen radni odnos sa Trampom mogao bi postati teret ako odluči da se kandiduje za višu funkciju.

- Kao guverner, sarađujete sa onim ko je na vlasti kako biste ispunili obećanja vaše države - rekao je za Politiko demokratski strateg DŽon Makarti.

- Ali od 2024. godine, demokratski glasači su jasni i žele lidere koji ne samo da se kreću kroz Trampa, već definišu smelu budućnost posle Trampa – i povlače jasnu liniju. Svako ko se nada da će voditi Demokratsku stranku trebalo bi to da ima na umu.

Tanka linija pragmatizma

Vitmer je pokušala da pronađe ravnotežu, javno insistirajući da se ne slaže sa Trampovom politikom i retorikom, dok je privatno zauzimala blaži ton. Ove godine je posetila Belu kuću tri puta, više nego bilo koji drugi demokratski guverner.

Tokom jedne posete, sakrila je lice iza plavih fascikli u nadi da je neće primetiti. Fotografija objavljena kasnije u NJujork tajmsu postala je viralna, ističući tanku liniju kojom hoda.

Javno je izjavila da se krila jer „nije bila srećna što je tamo“. Privatno, prilikom naredne posete, potpisala je primerak novina sa fotografijom i našalila se na račun događaja, prema rečima dva zvaničnika Bele kuće. Autogram ranije nije bio javno pomenut.

Ova intimnost predstavlja dramatičan zaokret za Donalda Trampa, koji je 2020. godine omalovažavao Vitmerovu nazivajući je „onom ženom iz Mičigena" nakon što je kritikovala odgovor njegove administracije na pandemiju.

NJen pomoćnik je primetio da je, ubrzo nakon što je viralna fotografija postala viralna, anketa pokazala da Vitmer ima 63% odobravanja, što je njen najviši rejting ikada. NJen dvostranački duh je takođe pohvalilo nekoliko demokrata iz Mičigena.

Pobede i porazi za Mičigen

Dok je fotografija dominirala vestima, Vitmer je tokom tog sastanka predložio Beloj kući da obezbedi novu borbenu misiju za vazduhoplovnu bazu Nacionalne garde Selfridž, koja se suočavala sa zatvaranjem. Nekoliko nedelja kasnije, Tramp je najavio novu seriju borbenih aviona za bazu, koja je glavni ekonomski pokretač okruga Makomb.

Ta oblast je takođe jedna od politički najvažnijih u zemlji. Tramp je pobedio u okrugu Makomb 2024. godine sa skoro 14 procentnih poena. Vitmer je pobedio sa 3,5 procentnih poena 2018. i sa 5 procentnih poena 2022. godine.

Ali nije sve išlo glatko. U avgustu je Vitmer zatražio dodatnu pomoć za katastrofe kako bi se komunalnim preduzećima pomoglo da se oporave od ledene oluje, upozoravajući Trampa da će se stanovnici Mičigena suočiti sa povećanjem cena „od najmanje 4.500 dolara po domaćinstvu" ako se pomoć uskrati. Zahtev je odbijen, a troškove će verovatno snositi stanovnici ruralnog, severnog Mičigena.

Vitmer se takođe protivila Trampovoj politici kada je smatrala da šteti Mičigenu. Tokom avgustovskog sastanka, kritikovala je smanjenja Medikejda u Trampovom poreskom zakonu i predsednikove tarife, napominjući da je 9,2 odsto ekonomije Mičigena povezano sa automobilskom industrijom.

Ono što ona, međutim, nije uradila – barem ne još – jeste da lično napadne Trampa. I to je odluka koju zvaničnici Bele kuće primećuju i cene.

- Ona nikada zapravo nije rekla ništa negativno, direktno šefu - zaključio je jedan zvaničnik Bele kuće.

