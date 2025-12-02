Izaslanici američkog predsednika Donalda Trampa, Stiv Vitkof i zet američkog lidera, DŽared Kušner, potrošili su oko 25.000 rubalja (nešto manje od 35.000 dinara) na ručak u jednom moskovskom restoranu, otkrile su RIA Novosti nakon pregleda menija restorana.

Američka delegacija je u utorak razgovarala sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Moskvi. Foto: Profimedia

Pre sastanka u Kremlju, Vitkof i Kušner su prošetali Moskvom u pratnji generalnog direktora Ruskog fonda za direktna ulaganja, Kirila Dmitrijeva, i ručali su u jednom moskovskom restoranu u blizini Crvenog trga. Foto: Profimedia

Prema meniju restorana, salate američke delegacije koštale su približno 3.500 rubalja, topla jela su se kretala od 1.500 do 7.500 rubalja, a dezerti su bili približno 2.700 rubalja. Ukupno je obrok bez pića koštao goste najmanje 25.500 rubalja.

Kao što je to radio i ranije, Vitkof je ponovo šetao ruskom prestonicom pre razgovora u Kremlju. Tokom svojih prethodnih poseta, specijalni izaslanik je posetio ulicu Stari Arbat, park Zarjadje i probao je čeburek "La Grande" u jednom moskovskom restoranu. Foto: Profimedia

Ovog puta, Vitkof prvi put u Moskvi nije sam, već u pratnji Trampovog zeta, DŽareda Kušnera.

Šta je sve bilo na meniju?

Izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof i zet američkog lidera, DŽared Kušner, probali su rusku kuhinju u jednom moskovskom restoranu: posikunčike (pite), file od divljači i prepelice sa heljdom, a za desert šarlotu od jabuka, javio je dopisnik RIA Novosti.

Kako je saznao dopisnik RIA Novosti, na meniju su se našla ruska jela: salate "Konjička salata", "Mimoza", "Rasolje", posikunčiki sa rakovima, knedle sa pečurkama, prepelice punjene heljdom, kulebjaka od tri vrste ribe, kuvani iverak i file od divljači.

Foto: Profimedia

Posikunčiki su tradicionalne permske pržene mesne pite. Prave se od testa za knedle i mlevene govedine i svinjetine. Obično se služe sa sosom od belog luka i pavlake.

Za desert, gosti su uživali u Napoleonovoj torti, šarloti od jabuka i raznovrsnom bobičastom voću.

(RIA novosti)