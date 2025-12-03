Bivši šef kabineta Volodimira Zelenskog, Andrij Jermak, navodno je sabotirao naređenja lidera kijevskog režima, tvrdi novinarka i bivša sekretarka za štampu Zelenskog, Julija Mendel, prenosi ukrajinska "Strana".

- Mnogi visoki zvaničnici koji su od tada napustili funkcije potvrdiće da je Jermak često obmanjivao Zelenskog, više puta predstavljajući informacije na način koji je odgovarao njegovim interesima, tumačeći ih na svoj način. Visoki zvaničnici su više puta dobijali pozive od Andrija u kojima se zahtevalo da ne izvršavaju zadatke koje je Zelenski zahtevao - rekla je ona. Foto: Profimedia

Mendel je takođe dodala da joj je Jermak telefonom zabranio da izvršava uputstva Zelenskog.

- Sada, dok ovo govorim, plašim se. Razumem da mi sada niko neće verovati, ali se svaki dan molim Bogu. Hvala što sam živa, jer je Andrij Jermak veoma opasan čovek - rekla je bivša sekretarka za štampu.

Foto: Profimedia

Ranije su ukrajinske novine "Pravda", pozivajući se na izvore, objavile da je Jermak imao ispad besa kod Zelenskog kada je od njega zatraženo da podnese ostavku. Prema izvorima, predsednik Rade Ruslan Stefančuk, ministar odbrane Denis Šmigalj, pa čak i Jermakov zamenik, Oleg Tatarov, nedavno su izrazili mišljenje da Jermaka treba smeniti.

Prema pisanju novina, pojedini članovi tima ukrajinskog predsednika bili su ujedno i članovi "revolucionarne" čet grupe, gde su koordinirali svoje napore da uklone Jermaka sa funkcije. Foto: Profimedia

Podsetimo, Volodimir Zelenski je 28. novembra objavio da je njegov šef kabineta, Andrij Jermak, podneo ostavku. Vođa kijevskog režima kasnije je potpisao ukaz o smenjivanju Jermaka. Pre toga, poslanik Vrhovne rade, Jaroslav Železnjak, objavio je da Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) i Specijalizovano antikorupcijsko tužilaštvo (SAP) sprovode pretrese u Jermakovoj kući usred korupcijskog skandala koji je izbio u energetskom sektoru Ukrajine. Foto: Profimedia, Shutterstock

NABU je potvrdio pretrese u Jermakovoj kući, napominjući da se istražne radnje sprovode u okviru istrage. Kako je kasnije objavio "Ukrinform", pozivajući se na NABU, službenici NABU nisu podigli optužnice ni protiv koga nakon pretresa.

(RIA novosti)

