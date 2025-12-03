Rumunska vojska je raznela morski dron koji je ugrožavao navigaciju u Crnom moru, saopštilo je danas rumunsko Ministarstvo odbrane, usred rastućih zabrinutosti zbog rizika po plovidbu u tom području povezanim sa ratom Rusije u Ukrajini.

Ministarstvo je navelo da je dron, koji je pronađen na oko 65 kilometara istočno od Konstance, bio model "Sea Baby". Radi se o pomorskom dronu koji je razvila Ukrajina. Foto: Iks printskrin/@Archer83Able

Portparol rumunskog Ministarstva odbrane odbio je da precizira iz koje zemlje dron potiče, ali je potvrdio da se radi o "Sea Baby" dronu.

Bezbednosna služba Ukrajine nije želela da komentariše u vreme objavljivanja vesti.

🇷🇴🇺🇦 The Romanian military destroyed a Ukrainian Sea Baby-type unmanned surface vessel (USV) in the Black Sea waters on Wednesday.



According to the statement from Romania's Ministry of National Defence, the Ukrainian naval drone was detected approx. 36 nautical miles from the… pic.twitter.com/EvoQ3J78MN — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) December 3, 2025

- Interventni tim je dobio odobrenje da neutrališe identifikovani objekat, u skladu sa važećim operativnim procedurama, i oko 13.00, pomorski dron je uništen kontrolisanom detonacijom - navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.

(Kurir/StraitsTimes)

