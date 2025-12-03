Rumunska vojska je raznela morski dron koji je ugrožavao navigaciju u Crnom moru, saopštilo je danas rumunsko Ministarstvo odbrane, usred rastućih zabrinutosti zbog rizika po plovidbu u tom području povezanim sa ratom Rusije u Ukrajini.

Ministarstvo je navelo da je dron, koji je pronađen na oko 65 kilometara istočno od Konstance, bio model "Sea Baby". Radi se o pomorskom dronu koji je razvila Ukrajina.

Foto: Iks printskrin/@Archer83Able

 

 

Portparol rumunskog Ministarstva odbrane odbio je da precizira iz koje zemlje dron potiče, ali je potvrdio da se radi o "Sea Baby" dronu.

Bezbednosna služba Ukrajine nije želela da komentariše u vreme objavljivanja vesti.

- Interventni tim je dobio odobrenje da neutrališe identifikovani objekat, u skladu sa važećim operativnim procedurama, i oko 13.00, pomorski dron je uništen kontrolisanom detonacijom - navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.

(Kurir/StraitsTimes)

