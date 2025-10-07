DŽulijan Abasa, 24-godišnja devojka iz Afrike i studentkinja Medicinskog fakulteta u Beogradu, već nekoliko godina živi u našoj zemlji i trudi se da se što više prilagodi ovdašnjoj kulturi i svakodnevnom načinu života. U to spada, svakako, i degustacija naše tradicionalne hrane - u koju svakako spada i ajvar.

Ova prelepa i duhovita devojka iz Afrike svojim neposrednim pristupom i otvorenošću - ali i odličnim znanjem srpskog jezika - davno je osvojila publiku u Srbiji, koja je velikom broju prati na društvenim mrežama. Taman kad smo pomislili da ne može još više da nas šarmira i 'osvoji', ona je probala ajvar, reakciju snimila za Instagram - i potpuno nas razoružala!

"Predobro je! Poješću sve, ovo je jedna od najboljih stvari koje sam probala", ispričala je oduševljeno DŽulijan, koja se u našu zemlju doselila iz Ugande pre četiri godine.

Savet prijatelja i dolazak u Srbiju

U emisiji "Blic žena studio" otkrila je i kako su je putevi iz rodne države doveli u Srbiju.

"Istraživala sam fakultete u Evropi, gde je moja želja bila da studiram. Moji prijatelji birali su Austriju i Nemačku, a ja sam izabrala Srbiju", ispričala je i dodala da joj je odluku olakšala priča prijatelja njenog oca koji je za Srbiju imao samo reči hvale.

Ajvar i čvarke

Ovom prilikom je navela šta još od srpske hrane obožava. Odgovor nas je sve nasmejao do suza.

"Bombone od svinje", rekla je misleći na čvarke i svima izmamila osmeh, pa na društvenim mrežama 'zaradila' nekoliko miliona pregleda.

Što se ajvara tiče, on savršeno ide uz čvarke, a ukoliko posluša savete iz komentara i doda hleb i sir, nesumnjivo će dobiti pravi domaćinski specijalitet!

(Blic Žena)

