Bosanskohercegovački pevač Dino Merlin oprostio se emotivnom porukom od preminulog prijatelja i kolege Halida Bešlića.

Povezivalo ih je dugogodišnje prijateljstvo i poštovanje. Halid i Dino su smatrani za jedne od najvećih pevača u Bosni i Hercegovini i šire.

Foto: ATA images/ZIPA photo/B. Zdrinja

 

 

- Veliki, neponovljivi Halid Bešlić. Topla duša bosanska. Bez hile, bez koristi za sebe. Stigao sam da se oprostim. Kišna, oktobarska sarajevska noć. Pevao sam mu tiho našu pesmu. Kao da se u trenutku blago nasmešio. Bele, čiste priglavke.

Foto: Novosti/V. Danilov

Dugo sam ih milovao i mislio:

- Putuj, bela ptico, ti imaš s čim pred Gospodara.

Volim te mnogo. Tvoj Dino, napisao je Dino Merlin.

Foto: ATA images

 

 

Halid Bešlić je gostovao na novom albumu Dine Merlina, na pesmi "Godino vrela" koja je brzo izrasla u jedan od najvećih hitova sa ovih prostora u posljednjih nekoliko godina.

 

