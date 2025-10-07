Bosanskohercegovački pevač Dino Merlin oprostio se emotivnom porukom od preminulog prijatelja i kolege Halida Bešlića.
Povezivalo ih je dugogodišnje prijateljstvo i poštovanje. Halid i Dino su smatrani za jedne od najvećih pevača u Bosni i Hercegovini i šire.
- Veliki, neponovljivi Halid Bešlić. Topla duša bosanska. Bez hile, bez koristi za sebe. Stigao sam da se oprostim. Kišna, oktobarska sarajevska noć. Pevao sam mu tiho našu pesmu. Kao da se u trenutku blago nasmešio. Bele, čiste priglavke.
Dugo sam ih milovao i mislio:
- Putuj, bela ptico, ti imaš s čim pred Gospodara.
Volim te mnogo. Tvoj Dino, napisao je Dino Merlin.
Halid Bešlić je gostovao na novom albumu Dine Merlina, na pesmi "Godino vrela" koja je brzo izrasla u jedan od najvećih hitova sa ovih prostora u posljednjih nekoliko godina.