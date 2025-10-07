Legendarni bosanskohercegovački pevač Halid Bešlić preminuo je danas nakon duge i teške bolesti u 72. godini.

NJegova nepokretna imovina procenjena je na čak 13 miliona evra, a Bešlić je tvrdio da je u biznis ušao na nagovor prijatelja. Ako se gleda imovinska karta, bio je vrlo uspešan. Foto: ATA images/A. Ahel

U poslednjim godinama života, kako je sam pričao, živeo je od kirije, tačnije od iznajmljivanja nekretnina koje je stekao.

Stekao kule i gradove

Pevač je stekao nekoliko stanova, imanje u blizini Sarajeva, kao i hotel, benzinsku pumpu i motel koje je poslednjih godina iznajmljivao. Takođe je imao svoj brend kafe, distribuirajući energetska pića, a proizveo je i svoj parfem "Miljacka" u tiražu od 1.200 bočica.

- Sad iznajmljujem sve i živim od kirije, tako je najbolje. Dođem samo ponekad i obiđem objekte da vidim je li sve u redu, i to je sve. Ma bitno je da kirija ide - objašnjavao je Bešlić jednom prilikom.

Kredit mu zagorčao život

Dok je širio svoje carstvo i investirao, u jednom trenutku je morao da podigne kredit kako bi mogao sve da pokrije. Ta “bankovna kirija” mu je dugo bila na teretu - do kraja života.

- Eh, da nema tog kredita bilo bi mnogo lakše, ali dobro, izaći će on. Nije moglo u tom času drugačije, morao sam da dignem kredit kako bih se pokrio. A u investicije sam išao jer je ovaj naš posao nesiguran, ne možeš se uvek pouzdati. U biznis sam ušao kako bih imao mirnu starost, tj. da sebi osiguram penziju - iskreno je govorio Halid za 24sata.hr. Foto: Novosti/Z. Jovanović

Najviše vremena pevač je provodio u nekretnini u blizini Sarajeva, u obližnjem mestu Semizovac, koja je okružena šumom i prirodom.

U Sarajevu je kupio i dva stana, za sebe i sina Dinu, koji s porodicom živi preko puta njega. Bogatstvo mu je procenjeno na više od 13 miliona evra.

