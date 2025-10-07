Nekadašnji fudbaler i kapiten, a sada direktor reprezentacije Bosne i Hercegovine, Emir Spahić, oglasio se na društvenim mrežama povodom smrti legendarnog pevača Halida Bešlića.

NJih dvojica su bili u kontaktu, čuli su se dok je folker bio u bolnici, a Spahić je na Fejsbuku objavio poslednju Halidovu fotografiju i to poslednjeg poljupca koji mu je Bešlić poslao u video pozivu.

- Bili smo se dogovorili da ti častiš ručkom kad se vratimo sa Kipra brate - napisao je Spahić na društvenim mrežama i dodao:

- Nisam ni slutio da će mi ovo biti posljednji tvoj poljubac. Da ti Alah dragi podari širok džennet, a porodici sabur. Foto: ATA images/A. Ahel

Podsetimo, legendarni pevač narodne muzike Halid Bešlić preminuo je danas u 72. godini nakon kratke borbe s teškom bolešću.

