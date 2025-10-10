Policija je u petak saopštila da je žena 35-godišnja nemačka državljanka Eva Marija Pomer, a otkriće je usledilo nakon ključne dojave. Iako je njen identitet sada poznat, uzrok njene smrti ostaje nerazjašnjen i istraga je u toku.

Slučaj Eve Marije Pomer jedan je od desetina obuhvaćenih operacijom „Identifikuj me“, koju je Interpol pokrenuo 2023. godine. Kampanja ima za cilj da otkrije identitet žena ubijenih ili preminulih pod sumnjivim okolnostima u šest evropskih zemalja.

Žena sa nemačkim ključevima

Telo Eve Marije Pomer pronađeno je u julu 2004. godine u peščanim dinama jedne osamljene plaže u blizini grada Vasenara. Na telu nije bilo vidljivih znakova povreda ili nasilja.

Holandska forenzičarka Sandra Basbank rekla je prošle godine za Bi-Bi-Si da je žena nosila smeđe karirane helanke i crvene lakovane cipele, što je opisala kao „neuobičajeno ako idete u šetnju plažom“.

Kod nje je pronađen ključ koji je vodio do nemačkog grada Botropa, nedaleko od holandske granice, zbog čega je dobila nadimak „žena sa nemačkim ključevima“.

Međutim, policija nikada nije uspela da poveže ključ sa određenom adresom, a njen identitet je ostao nepoznat dve decenije. Foto: INTERPOL

Preokret nakon žalbe na televiziji

Slučaj je prošle godine bio uključen u operaciju „Identifikuj me“, tokom koje su Interpolove „crne poternice“, koje traže informacije o neidentifikovanim telima, prvi put postale javno dostupne. Informacije poput otisaka prstiju deljene su sa organima za sprovođenje zakona širom sveta, a nerešeni slučajevi su ponovo dospeli u medije.

Prekretnica se dogodila nakon što je apel kampanje emitovan na nemačkoj televiziji. Holandska policija je dobila ključnu dojavu o Nemici koja je nestala pre oko 20 godina. To je ubrzalo istragu u Botropu, a DNK analiza je na kraju potvrdila identitet Eve Marije Pomer.

Interpol napominje da je povećanje globalnih migracija i trgovine ljudima dovelo do većeg broja nestalih osoba van njihovih matičnih zemalja, što otežava identifikaciju tela.

- Ova najnovija identifikacija je više od prekretnice u našoj tekućoj kampanji – to je dokaz onoga što možemo postići kada se nacije ujedine - rekao je generalni sekretar Interpola Valdesi Urkiza.

Jani Knol, komesarka holandske nacionalne policije, dodala je:

- Zahvaljujući upornosti holandskih i nemačkih detektiva, imenovana je još jedna žena. Naše misli su sa svim porodicama koje su konačno dobile odgovore o svojim voljenima i sa porodicama koje još uvek čekaju te odgovore.

Još 43 nerešena slučaja

Ovo je četvrti uspeh kampanje. Prva identifikovana žena bila je 31-godišnja Britanka Rita Roberts, koja je ubijena u Belgiji 1992. godine. NJena porodica ju je prepoznala nakon što je BBC objavio fotografiju njene tetovaže. Takođe su identifikovane 33-godišnja Paragvajka Ainoha Izaga Ibijeta Lima, pronađena u Španiji 2018. godine, i 31-godišnja Ruskinja LJudmila Zavada, čije je telo otkriveno u Španiji 2005. godine.

Policija još uvek traga za identitetom još 43 žene pronađene mrtve u Holandiji, Nemačkoj, Belgiji, Francuskoj, Italiji i Španiji. Veruje se da su većina njih bile žrtve ubistva, starosti između 15 i 30 godina, i da su umrle u poslednjih 10 do 40 godina.

