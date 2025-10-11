Pevač Halid Bešlić preminuo je 7. oktobra nakon duge borbe s teškom bolešću, a za njim tuguje ne samo njegova brojna publika, već i svi koji su ga poznavali.

Halid je poslednjih godina imao ozbiljne zdravstvene tegobe, posebno sa jetrom i bubrezima, što je bila posledica teške saobraćajne nesreće koju je doživeo 2009. godine.

Tom prilikom je izgubio oko i zadobio teške povrede pluća, što je uticalo na njegovo zdravlje u godinama koje su usledile. Foto: ATA images/A. Ahel

Dana 10. marta 2009. godine, oko četiri sata ujutro, napustio je svoju benzinsku pumpu u Sarajevu i na Kobiljoj Glavi doživeo tešku saobraćajnu nesreću.

NJegov automobil, "škoda", sleteo je s puta usled poledice i potpuno je uništen, a Halid je pretrpeo teške povrede.

Pevač nije bio vezan sigurnosnim pojasem i tom prilikom je zadobio teške povrede lica i desnog oka, a u početku je bio i u komi. Halid je, uprkos svemu, uspeo da se potpuno oporavi, ali pokušaji da mu se spase vid na desnom oku, sprovedeni u bolnicama u Bosni i Hercegovini, Turskoj i Belgiji, nisu dali rezultate. Foto: Novosti/D. Stojaković Halid Bešlić sa ženom izlazi iz bolnice nakon saobraćajne nesreće

Fotografije uništenog automobila tada su obišle ceo region i izazvale nevericu među njegovim obožavaocima. U galeriji ispod podsećamo na te potresne prizore

Govoreći o periodu nakon teške nesreće, Halid je jednom prilikom istakao koliko ga je taj događaj promenio i koliko je naučio da više ceni život:

- Nakon nesreće ja sam sebi produžio život. Od tada živim urednije, razmišljam… živeo sam 300 na sat! Prestao sam i da pijem! Neko popije tri piva i već je pijan, meni je bilo potrebno 30 piva da se napijem. Toga više nema! Uvek sam cenio život.

Foto: Novosti/V. Danilov

Halid je iskreno i bez zadrške opisao trenutak koji mu je zauvek promenio život:

- Nisam ja izazvao neku užasnu saobraćajku, bukvalno sam stao na kočnicu i kako sam zakočio spustio sam se u kanal koji je pored, taj kanal mi je došao glave. Vozio sam 40 na sat. Eto, mogao sam iz takve situacije da nastradam. Sve se desilo ujutru, rano, oko pola pet. Bio sam malo umoran, sećam se da mi je cigareta bila u ustima i to je bila i zadnja koju sam zapalio, udario sam glavom i to je bilo to. Sve je to sudbina - ispričao je Halid, pa se osvrnuo na razne priče koje su tada kružile medijima:

- Meni je bitno da znam šta je istina i ne zanima me šta ko kaže. Nisam napravio nekom drugom problem jer ne znam kako bih se sa tim izborio. Od tada ne vozim… tako sam odlučio. Vozi me ćerka.

BONUS VIDEO: