Ana Ivanović se razvela od Bastijana Švajnštajgera nakon devet godina braka, a razvod je potvrdio njen advokat navodeći kao razlog "nepomirljive razlike". 

Iako je brak okončan, Ana i Bastijan su se sporazumno dogovorili oko podele imovine, koju su podelili za budućnost njihove dece. 

Razvod je potvrđen u julu 2025. godine, a vest je usledila nakon višemesečnih spekulacija o njihovom razlazu, koje su počele kada je Ana izbrisala fotografije sa Bastijanom sa svog Instagram profila. 

Profimedia

 

 

Samo tri meseca od razvoda braka, Ana Ivanović je na još jednu životnu priču stavila tačku. Naime, bivša teniserka rešila je da povuče svoj kozmetički brend iz prodaje, a kako je najavila, u novembru mesecu proizvodi neće moći da se naručuju preko interneta.

Pročitajte još

ZANOSNA ANA U BIKINIJU: Za nju leto nema kraj!

ZANOSNA ANA U BIKINIJU: Za nju leto nema kraj!

16:36

SVET U ČUDU ZBOG NJENOG POTEZA: Ana neće da izbriše Bastijana

SVET U ČUDU ZBOG NJENOG POTEZA: Ana neće da izbriše Bastijana

14:21

NE PATI NI SEKUNDE Ana u ubitačnom miniću usijala mreže FOTO

NE PATI NI SEKUNDE Ana u ubitačnom miniću usijala mreže FOTO

08:00

PRITISAK SKAČE Ana Ivanović bez brushaltera i izlazak u grad

PRITISAK SKAČE Ana Ivanović bez brushaltera i izlazak u grad

23:02

- Vreme je da se pozdravimo! Ponekad zbogom znači i pravljenje mesta za novo. Naše zajedničko putovanje sa Ana Ivanović Natural Performance privodi se kraju. Zatvaramo našu onlajn prodavnicu u novembru. Od srca vam se zahvaljujemo na vernosti i strasti za nekomplikovanu kozmetiku visokih performansi - napisala je Ana Ivanović na zvaničnoj stranici brenda.

(Alo)

DUŠAN VLAHOVIĆ U ŠOKU: Juventus se oglasio, i to na albanskom (FOTO)
Sport

DUŠAN VLAHOVIĆ U ŠOKU: Juventus se oglasio, i to na albanskom (FOTO)

KO JE OVO MOGAO DA OČEKUJE!? Crvena zvezda podržala Partizan
Sport

KO JE OVO MOGAO DA OČEKUJE!? Crvena zvezda podržala Partizan

BONUS VIDEO:

#Ana Ivanović #teniserka Ana Ivanović #Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger #Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger razvod #Ana Ivanović vesti #Ana Ivanović razvod #teniserka #Ana Ivanović kozmetika
Komentari 0
"ШПАНИЈА ЛЕТИ ИЗ НАТО-А": Настао хаос у Алијанси након Трампове изјаве

"ŠPANIJA LETI IZ NATO-A": Nastao haos u Alijansi nakon Trampove izjave