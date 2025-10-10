Ana Ivanović se razvela od Bastijana Švajnštajgera nakon devet godina braka, a razvod je potvrdio njen advokat navodeći kao razlog "nepomirljive razlike".

Iako je brak okončan, Ana i Bastijan su se sporazumno dogovorili oko podele imovine, koju su podelili za budućnost njihove dece.

Razvod je potvrđen u julu 2025. godine, a vest je usledila nakon višemesečnih spekulacija o njihovom razlazu, koje su počele kada je Ana izbrisala fotografije sa Bastijanom sa svog Instagram profila. Profimedia

Samo tri meseca od razvoda braka, Ana Ivanović je na još jednu životnu priču stavila tačku. Naime, bivša teniserka rešila je da povuče svoj kozmetički brend iz prodaje, a kako je najavila, u novembru mesecu proizvodi neće moći da se naručuju preko interneta.

- Vreme je da se pozdravimo! Ponekad zbogom znači i pravljenje mesta za novo. Naše zajedničko putovanje sa Ana Ivanović Natural Performance privodi se kraju. Zatvaramo našu onlajn prodavnicu u novembru. Od srca vam se zahvaljujemo na vernosti i strasti za nekomplikovanu kozmetiku visokih performansi - napisala je Ana Ivanović na zvaničnoj stranici brenda.

(Alo)

