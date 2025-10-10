Neimenovani muškarac sa Floride, težak 272 kilograma, izvučen je iz stana uz pomoć vatrogasnog krana i viljuškara kako bi mu bila pružena medicinska pomoć.

Spasavanje je bilo spektakularno, ali medicinski neophodno. Čovek živi na drugom spratu, ali zbog svoje težine i još uvek neotkrivenih zdravstvenih komplikacija nije mogao da se spusti niz stepenice ili da izađe kroz vrata.

Spasavanje kranom bio je jedini način da ga izvuku iz stana.

Vatrogasci su takođe morali da iseku deo zida, zajedno sa delom ograde balkona, a zatim su ga pažljivo postavili na čvrstu paletu obloženu jastucima pre nego što su ga spustili na zemlju gde su čekale službe hitne pomoći.

Takve operacije nisu neuobičajene. LJudi koji imaju ozbiljnu prekomernu težinu i koji su dugo bili nepokretni izloženi su riziku od tromboze opasne po život ili drugih komplikacija ako se naglo pokrenu.

Video, koji je privukao mnoštvo komentara, uključujući zabrinutost zbog bezbednosti čoveka, postao je viralan baš kada bi velika promena u novim zdravstvenim smernicama mogla dovesti do porasta gojaznosti među Amerikancima.

Više od 100 miliona Amerikanaca koji se kvalifikuju kao prekomerno teški mogli bi biti klasifikovani kao gojazni prema novim standardima.

(Slobodna Dalmacija)

 

