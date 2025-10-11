Halid Bešlić je živeo u Sarajevu, a na svega 20 minuta odatle nalaze se hotel i pumpa koji su godinama bili u njegovom vlasništvu.

Pevač je uvek rado pozdravljao goste, sa svakim je želeo da se fotografiše i popije kafu, a danas tamo vlada tuga. Halidov vozač Vlado rekao je da Halidov pas od dana njegove smrti ne želi da jede i pije vodu. Foto: V. Danilov

- Bendžo je Halidov pas i naš iz motela koji kako je Halid preminuo niti jede, niti pije. Ja sam Vlado Pejić, Halidov vozač 20 godina. Dva dana pre nego što je umro sam išao u posetu, odveo sam delegaciju iz sela koja je izrazila želju da ga vide. On je rekao da ih obavezno dovedem jer su njegove komšije sa kojima je radio. Halide, što si nam otišao, što si nas ostavio, trebao si nam još 20 godina. Neko nam ga je ukrao, dogovarali smo se da ćemo još dugo. On nije imao bolove, nije se žalio, sin je bio kod njega 24 sata. Sva pažnja koju je trebalo da dobije, dobio je od svog Dina, mi ostali smo samo pomagali - rekao je Vlado za "Pink.rs", Halidov vozač i otkrio kako se oseća Halidova supruga Sejda.

- Ona je sada kući i primila je hemioterapije. NJoj je saopštio Dino jer je najmerodavniji. Sejda je najvernija supruga bila i najidealnija - dodao je Vlado.

Foto: Novosti/V. Mitrić/M. Labudović

Očekuje se preko 30.000 ljudi

Podsetimo, na sahrani Halida Bešlića očekuje se više od 30.000 ljudi zbog čega je policija oformila posebnu ekipu.

Svi gosti iz regiona koji krenu na sahranu legendarnog pevača imaće besplatnu vožnju u vozilima Sarajevo taksija. Foto: ATA images/A. Ahel, Društvene mreže skrinšot

- Sarajevo je najjače kada nam je najteže. Smrt Halida Bešlića je veliki gubitak za Sarajevo. BiH, ai i ceo region. Halid je bio naš brat. On među nama ima prijatelja, rođaka. Besplatna vožnja na sahranu za naše prijatelje iz regona koji su došli sa nama da podele bol je najmanje što možemo učiniti. Sva vozila Sarajevo taksija u ponedeljak imaće na sebi sliku Halida Bešlića - pisalo je u saopštenju.

