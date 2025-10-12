NJegov hobi, koji mu je ranije donosio samo radost i priznanje, sada mu je prouzrokovao ozbiljne probleme.

Hobi koji ga je skupo koštao

Elias je poznat po tome što detektorom metala traži izgubljeno prstenje i druge predmete, a potom ih vraća ljudima koji su ih izgubili. O njegovom slučaju pisali su i najveći švedski portali, uključujući Aftonbladet, jer je od “junaka sa plaže” postao “nezakoniti tragač”.

Sve je počelo u julu, na plaži Mejeriviken na ostrvu Eland, kada je na Fejsbuku video objavu jednog para koji je izgubio venčani prsten.

– Prsten mu je skliznuo s prsta dok se kupao – ispričao je Elias.

Uzeo je svoj vodootporni detektor metala, prethodno proverivši da u tom području nema arheoloških ostataka, jer je njihovo pretraživanje zabranjeno.

Posle samo deset minuta potrage, oglasio se signal — i Elias je u moru pronašao prsten.

– Okrenuo sam se, podigao ga, a sa plaže se začuo aplauz. Par je bio ganut do suza – rekao je kroz osmeh.

“Nisam imao vremena da čekam dozvolu”

Lokalni mediji brzo su preneli njegovu priču, ali ubrzo je stiglo neprijatno iznenađenje. Neko je anonimno prijavio Eliasa Upravnom odboru okruga Kalmar, koji je slučaj prosledio policiji. Razlog? Nije imao dozvolu za korišćenje detektora metala na pomenutoj lokaciji.

Kada mu je stigla kazna, Elias kaže da je bio “šokiran”.

– Dobijanje dozvole je dug proces, ponekad traje i nekoliko meseci. Do tada bi prsten već bio duboko zakopan u pesku. Težak zlatni prsten brzo tone, a ako ga morska struja pokrije peskom, praktično nestaje. Nema vremena za čekanje – objasnio je.

“Ne gledajte nas kao lopove”

Osim toga, takva dozvola u Švedskoj košta i do 1.000 švedskih kruna (oko 90 evra), što za Eliasa – koji radi u kafiću u Norkepingu i sezonski vodi ringišpile u zabavnom parku u Kolmordenu – predstavlja prevelik trošak.

Naglašava da plaža na kojoj je tražio prsten nije arheološki značajno područje, te smatra da bi se zakon trebao promeniti.

– Ne mora to biti alat za pljačku vikinških grobova. Detektor metala može služiti i za činjenje dobra i pomaganje ljudima. Mene su mnogi upozorili da će se ovo kad-tad dogoditi, ali i dalje uživam u onome što radim. To mi mnogo znači – rekao je.

U intervjuu za Aftonbladet, Elias ističe da je švedski zakon o detekciji metala “zastareo” i da bi zemlja trebalo da se ugleda na Dansku.

– Tamo vas slave kao heroja ako pronađete istorijsko blago. Kod nas, ako pomognete čoveku da pronađe prsten, tretiraju vas kao kriminalca. Da nije bilo arheologa amatera, mnogo toga nikada ne bi bilo otkriveno – zaključuje Elias.

