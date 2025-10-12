U Beogradu ima dosta stvari koje treba videti i obići, a među obavezne na 'ček listama' svakako spada Hram Svetog Save.

Svoje oduševljenje ovim objektom nije krio jedan gospodin iz Sjedinjenih Američkih Država, Bret MekMahan, koji istražuje Balkan putujući sam. Bret je odlučio je da poseti Beograd i Hram Svetog Save i malo je reći da je ostao zabezeknut lepotom kojom on odiše.

Posebno mu se dopao svod koji je oslikan do zadnjeg slobodnog prostora.

- Mozaik koji je unutra ne može da se opiše rečima. Najveći je hram u Srbiji i jedan od najvećih u svetu. Nazvan je po svetitelju i zaštitniku Srbije, čije su mošti ovde spalili osmanski okupatori. Mesto je značajno za Prvi srpski ustanak - stoji u njegovoj objavi na Instagramu.

Iako Srbija za mnoge ljude predstavlja mesto ratovanja i stradanja, jedan komentar Bretovog pratioca ostavio je utisak na autora snimka.

"Potrebno je da bombarduješ zemlju, da je uništiš i spolja i iznutra, pa da se dođe i snimi video o tome kako smo prijateljski nastrojeni. Ali sve je isto kao i prethodnih 30 godina, isti ljudi, isto dobro srce. Dobrodošao u Srbiju, nadam se da ti se sviđa", glasio je komentar, a autor snimka nije ostao ravnodušan, te je ubrzo i odgovorio:

"Neverovatno kako mediji mogu prikazivati laži kao istinu. Hvala na gostoprimstvu i što ste mi otvorili oči", glasio je kratak i iskren odgovor.

