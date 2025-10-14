Godinama unazad priča se i piše o sukobu Vesne Zmijanac i Lepe Brene, tj. o rivalstvu među pevačicama, a nedavno je o tome Vesna govorila gostujući u jednoj emisiji.

U okviru rubrike "Poštar ili Sobarica" Ognjen Amidžić je pročitao pitanje pevačici na koje je ona bez problema odgovorila.

- S obzirom na tvoje i Brenino rivalstvo, otkrij nam koja od vas dve je u mladosti bila bolja pevačica, a koja zgodnija? Foto: ATA images / Vladimi Vasić

- Obe smo dobro izgledale, možda sam ja bila malo bolja pevačica. Bili smo aktivni, hranili smo se zdravo - izjavila je Vesna.

Podsetimo, Vesna je nedavno prokomentarisala povredu Lepe Brene na koncertu u Zagrebu. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Nisam je zvala. Ne smem ni da zovem. Ne znam ni koga bih zvala, ni da li se javlja na telefon. Ja se nadam da će to brzo da prođe, da nije ništa opasno. Ja nisam imala nezgodu te vrste, ali i meni su ovi što su mi operisali srce sredili levu nogu, pa sad radi šta ona hoće. Daj Bože da se to kod Brene sve sredi, da sve bude kako treba. Ja svoju nisam mogla da vratim u normalno stanje - rekla je Vesna, pa dodala:

- Brena hoće da sve bude tip-top, da bude kao što je nekad bilo. Ne smemo da zaboravimo… Ja sad hodam, gledam, pazim, a Brena ima malo više gimnastike na bini koju ja nikad nisam pala. Ona je uvek mislila da uvek mora malo više da vitla. Ja nikad nisam pala, jer sam imala pesme uz koje nije moralo da se igra - priznala je Vesna za "Svetski radio".

(Pink)

