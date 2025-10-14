Godinama unazad priča se i piše o sukobu Vesne Zmijanac i Lepe Brene, tj. o rivalstvu među pevačicama, a nedavno je o tome Vesna govorila gostujući u jednoj emisiji.

U okviru rubrike "Poštar ili Sobarica" Ognjen Amidžić je pročitao pitanje pevačici na koje je ona bez problema odgovorila.

- S obzirom na tvoje i Brenino rivalstvo, otkrij nam koja od vas dve je u mladosti bila bolja pevačica, a koja zgodnija?

Foto: ATA images / Vladimi Vasić

 

 

- Obe smo dobro izgledale, možda sam ja bila malo bolja pevačica. Bili smo aktivni, hranili smo se zdravo - izjavila je Vesna.

Pročitajte još

PRIJA PRVI PUT U JAVNOSTI: "Spremna sam za povratak"

PRIJA PRVI PUT U JAVNOSTI: "Spremna sam za povratak"

19:13

DUPLO SLAVLJE: Uroš krstio sina Lazara

DUPLO SLAVLJE: Uroš krstio sina Lazara

17:40

UNUK PLAČE NAD HALIDOVIM GROBOM: Najtužnija scena na sahrani

UNUK PLAČE NAD HALIDOVIM GROBOM: Najtužnija scena na sahrani

17:20

ISTINA O POREKLU: Što Kemal Monteno ima italijansko prezime?

ISTINA O POREKLU: Što Kemal Monteno ima italijansko prezime?

16:46

Podsetimo, Vesna je nedavno prokomentarisala povredu Lepe Brene na koncertu u Zagrebu.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

 

 

- Nisam je zvala. Ne smem ni da zovem. Ne znam ni koga bih zvala, ni da li se javlja na telefon. Ja se nadam da će to brzo da prođe, da nije ništa opasno. Ja nisam imala nezgodu te vrste, ali i meni su ovi što su mi operisali srce sredili levu nogu, pa sad radi šta ona hoće. Daj Bože da se to kod Brene sve sredi, da sve bude kako treba. Ja svoju nisam mogla da vratim u normalno stanje - rekla je Vesna, pa dodala:

- Brena hoće da sve bude tip-top, da bude kao što je nekad bilo. Ne smemo da zaboravimo… Ja sad hodam, gledam, pazim, a Brena ima malo više gimnastike na bini koju ja nikad nisam pala. Ona je uvek mislila da uvek mora malo više da vitla. Ja nikad nisam pala, jer sam imala pesme uz koje nije moralo da se igra - priznala je Vesna za "Svetski radio".

(Pink)

SRAM VAS BILO! Albanci proslavili pobedu povicima "Umri Srbijo"
Sport

SRAM VAS BILO! Albanci proslavili pobedu povicima "Umri Srbijo"

POZNATO KO ĆE NA KLUPU SRBIJE Evo ko menja Dragana Stojkovića Piksija protiv Andore
Sport

POZNATO KO ĆE NA KLUPU SRBIJE Evo ko menja Dragana Stojkovića Piksija protiv Andore

BONUS VIDEO:

#Lepa Brena #pevačica Lepa Brena #pevačica #VIP #Vesna Zmijanac #pevačica Vesna Zmijanac
Komentari 1
СВЕТИСЛАВ ПЕШИЋ НИЈЕ МОГАО ВИШЕ ДА ЋУТИ! Бивши селектор Србије открио све о дебаклу на Евробаскету

SVETISLAV PEŠIĆ NIJE MOGAO VIŠE DA ĆUTI! Bivši selektor Srbije otkrio sve o debaklu na Evrobasketu