Aleksandra Prijović je bila maloletna kada se pijavila za takmičenje "Zvezde Granda".

Od tada se dosta toga promenilo, Aleksandra je radila na svojim glasovnim mogućnostima, ali mnogi se pitaju šta je bilo sa školom, s obzirom da je rano počela da radi.

- Osnovnu školu sam završila u Belom Manastiru i bila sam odličan đak. Onda sam upisala Drugu srednju školu i završila redovno tri razreda, ali četvrti nisam. Prosto, život me je odveo na drugu stranu. Kada ti se desi nešto o čemu si oduvek maštao, kao ja o pevanju, onda zanemariš sve ostalo. Konkretno, ja sam školu, rekla je jednom prilikom pevačica za medije i dodala da su joj nastavnici iz škole dozvolili da završi vanredno četvrtu godinu.

Foto: ATA images

 

 

- Dosta sam putovala zbog takmičenja za Beograd i nastavu sam ostavila po strani. Ne mogu da kažem da me nije sramota što nisam završila četvrti razred. Kajem se i svakako želim da završim školu, rekla je ona.

Pročitajte još

VESNA ZMIJANAC: "Ja sam bila bolja pevačica od Brene!"

VESNA ZMIJANAC: "Ja sam bila bolja pevačica od Brene!"

07:21

PRIJA PRVI PUT U JAVNOSTI: "Spremna sam za povratak"

PRIJA PRVI PUT U JAVNOSTI: "Spremna sam za povratak"

19:13

DUPLO SLAVLJE: Uroš krstio sina Lazara

DUPLO SLAVLJE: Uroš krstio sina Lazara

17:40

UNUK PLAČE NAD HALIDOVIM GROBOM: Najtužnija scena na sahrani

UNUK PLAČE NAD HALIDOVIM GROBOM: Najtužnija scena na sahrani

17:20

Aleksandra je istakla da joj je takmičenje za "Zvezde Granda" tada bilo najbitnije u životu.

SRAM VAS BILO! Albanci proslavili pobedu povicima "Umri Srbijo"
Sport

SRAM VAS BILO! Albanci proslavili pobedu povicima "Umri Srbijo"

POZNATO KO ĆE NA KLUPU SRBIJE Evo ko menja Dragana Stojkovića Piksija protiv Andore
Sport

POZNATO KO ĆE NA KLUPU SRBIJE Evo ko menja Dragana Stojkovića Piksija protiv Andore

BONUS VIDEO:

 

#Aleksandra Prijović #pevačica Aleksandra Prijović #pevačica #VIP #Aleksandra Prijović škola #Aleksandra Prijović obrazovanje
Komentari 0
ПИКСИ ВЕЋ ДОБИО ПОНУДУ! Бивши селектор Србије би могао дебело да наплати пораз од Албанаца

PIKSI VEĆ DOBIO PONUDU! Bivši selektor Srbije bi mogao debelo da naplati poraz od Albanaca