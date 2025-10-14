Aleksandra Prijović je bila maloletna kada se pijavila za takmičenje "Zvezde Granda".

Od tada se dosta toga promenilo, Aleksandra je radila na svojim glasovnim mogućnostima, ali mnogi se pitaju šta je bilo sa školom, s obzirom da je rano počela da radi.

- Osnovnu školu sam završila u Belom Manastiru i bila sam odličan đak. Onda sam upisala Drugu srednju školu i završila redovno tri razreda, ali četvrti nisam. Prosto, život me je odveo na drugu stranu. Kada ti se desi nešto o čemu si oduvek maštao, kao ja o pevanju, onda zanemariš sve ostalo. Konkretno, ja sam školu, rekla je jednom prilikom pevačica za medije i dodala da su joj nastavnici iz škole dozvolili da završi vanredno četvrtu godinu. Foto: ATA images

- Dosta sam putovala zbog takmičenja za Beograd i nastavu sam ostavila po strani. Ne mogu da kažem da me nije sramota što nisam završila četvrti razred. Kajem se i svakako želim da završim školu, rekla je ona.

Aleksandra je istakla da joj je takmičenje za "Zvezde Granda" tada bilo najbitnije u životu.

