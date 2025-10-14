Čeda je sa službenicima proveo oko sat vremena, a problem su bili neki neplaćeni računi u vrednosti oko 20.000 dinara.

- Čeda Jovanović je u prvom trenutku bio iznenađen, kao i njegov prijatelj koji je bio s njim u kolima. rekli su da idu za Sarajevo. Predočeno im je da mora da se plati kazna koja je u iznosu oko 20.000 dinara. Jovanović nije pravio nikakav problem. Uredno je platio, ispričao se sa službenicma, a tu je bila i pevačica Emina. NJen prijatelj je imao isti problem kao i Čeda samo je cifra bila drugačija- završava izvor za Blic. Foto: Jutjub printskrin/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Podsetimo, Čeda Jovanović i Emina Jahović bili su zadržani na graničnom prelazu Karakaj prema Zvorniku.

- Mi smo bili na graničnom prelazu evo pre oko dva sata koliko je prošlo. Porodično smo krenuli na put za Sarajevo. Videli smo Eminu sa još nekim ljudima u vozilu ispred nas. Predali su dokumenta i posle su joj rekli da se skloni sa strane. Izašli u iz automobila i razgovarali sa službenicima. Iza nas je bio i Čedomir Jovanović. NJega je spazila moja majka. Stali smo da predamo neku dokumentaciju i on je vozilom sa prijateljem prošao do prozora gde se kontrolišu dokumenta. Mnogi putnici su bez ikakvih problema prošli, ali Emina i Čeda su bili na ispitivanju. Mi smo prošli, a prijatelji koji su bili sa nama iza u koloni su ostali i dalje na granici, pa su saznali da je Čeda zadržan. Emina je prošla jer su nas na putu zaobišli. Vozilo je bilo sa beogradskim tablicama, a mercedes je u pitanju - ispričao je očevidac.

