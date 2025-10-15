Pevačica Nataša Bekvalac gostovala je u emisiji "Amidži šou" i tom prilikom ispričala detalje spotova sa novog albuma koji je izbacila posle devet godina, a na njemu se našla i pesma posvećena majci. Ona je progovorila i o finansijama za spot i pesme.

- Pozajmila sam pare i od mame i od tate za spotove. Mama i sestre su bile besplatne, a Hani sam morala da dam 100 evra - ispričala je Nataša i nastavila:

- Kad sam dobila pesmu "Mama" znala sam da je to to. U tom spotu bio je dogovor da dovedemo mamu, nismo joj rekli zašto je ona tu. Moja mama da je znala šta je očekuje. Postoji samo jedan takt pesme, i to je taj. Bilo je emotivno ne samo za mene nego i za nju. Cela ekipa je ostala paralisana, svaki čovek koji je bio na snimanju je plakao.

Nataša je istakla da je njena majka uvek bila u pravu za sve što joj je pričala.

- Deca sa razlogom biraju svoje mame, ja znam da imam najbolju mamu. Odnedavno sam prestala mami i tatu sve da zameram - rekla je pevačica i dodala:

- Da sam slušala mamu ne bih grešila kao što jesam. Mama intuitivno oseti ko može da ugrozi, a ko je dobar. Uvek je pogodila. Poslovno ne voli što sam golišava često, srećna je što me okružuje porodica - poručila je Nataša.

