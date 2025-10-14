Međutim, to nije sve, tada mladi fudbaler je vređao pripadnike LGBT populacije, psovao ih i pozivao u svoj stan kako bi on sa njima "završio posao".

Do javnosti je dospela njegova prepiska sa jednom devojkom na Instagramu, koja se pitala zbog čega želi da zabrani Paradu. Foto: ATA images/B. T. S.

- Zabranite Paradu dok ja čovek sa četvoro dece ostavljam ženu kući da bih j***o k***e jer nisam išao u vojsku - glasio je komentar devojke, na šta je Vujadin odgovorio.

- Kad si već nekulturna i moram da se spustim na tvoj nivo... Još nekih dva, tri dana biću sam kući, pa bi bilo dobro da dođeš da i tebe iz***em. Ne brini, obavestiću i Mirku o tome - napisao je Vujadin uz tonu uvreda i prostakluka.

- Ah, te porodične vrednosti klasičnog seljačine - odgovorila je devojka.

- Kao što vidiš umem i to da budem, po potrebi - dodao je Vujadin. Foto: ATA images

Mirka pokušala da "opere" supruga

Mirka je istakla da nije mnogo upoznata da aktivnostima svog supruga u poslednje vreme, ali i naglasila da svako ima pravo na svoj stav.

"Što se tiče medijskih objava, stavova i svega drugog, svako od nas ima svoj stav, pravo... Ja sam sa njim stupila u vezu kao sa momkom koji se meni dopao, ja sam se njemu dopala. Tada sam se već bavila javnim poslom, on takođe, i od samog starta sam postavila stav da on svoju karijeru u medijima vodi kako on smatra da treba, isto tako i ja. Zajedno smo, otac je moje dece i sve što treba da završimo i rešimo, to radimo u četiri zida, kako je osnovno i kulturno, kako bi trebalo. Za sve ostale stvari, ko šta prihvata da radi, šta piše u medijima... Konkretno, u ovom slučaju, ja se njemu ne mešam ni u šta što radi, što zahtevam da i on ne čini, kada sam ja u pitanju. Ja mu kod kuće kažem svoj stav, šta mislim da je okej, a šta nije, ali on će funkcionisati kako hoće - sam odgovara za sebe, i za pozitivno i za negativno", pokušala je da objasni Mirka, prenosi "Blic".

(Blic, Mondo)

