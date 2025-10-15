Pevačica Nikolina Milosavljević, koja je pažnju javnosti skrenula učešćem u "Zvezdama Granda" udala se za dugogodišnjeg partnera.

Nikolina Milosavljević pohvalila se na Instagramu setom fotografija sa venčanja, na kojem se vidi da nosi venčanicu na kojoj su izvezeni biseri, dok je na glavi imala krunu od cirkona.

NJen suprug takođe je bio u belom odelu, a ona je kratko napisala: "Mr. & Mrs."

Podsetimo, Nikolini su prijateljice napravile žurku iznenađenja povodom devojačke večeri, pa su tako slavile u jednoj vili sa bazenom.

Pročitajte još

JA MLADOŽENJA? Toplica Spasojević o povezivanju sa Melinom

JA MLADOŽENJA? Toplica Spasojević o povezivanju sa Melinom

16:43

"PRVI DUET SA SINOM": Čujete kao mali Despot "peva"

"PRVI DUET SA SINOM": Čujete kao mali Despot "peva"

13:17

"FRAKTURA KUKA": Jelena Karleuša PALA sa stolice (VIDEO)

"FRAKTURA KUKA": Jelena Karleuša PALA sa stolice (VIDEO)

12:40

"NISMO IMALI PARE DA ODEMO KUĆI": LJuba o svojoj svadbi

"NISMO IMALI PARE DA ODEMO KUĆI": LJuba o svojoj svadbi

11:51

- Ja u ulozi buduće mlade i moje divne devojke! Hvala vam za najlepši dan, dan za pamćenje, volim vas puno sve – napisala je ona uz fotografije.

Svi kažu da liči na Maju Berović

Nikolina Milosavljević, neverovatno podseća sa pevačicu Maju Berović.

Pored fizičkih sličnosti, mnogi su primetili da čak i pevaju na sličan način, a mlada Nikolina je svojevremeno otkrila da li joj smeta konstantno poređenje sa Majom.

- Dosta su me u takmičenju upoređivali sa njom, i glasovno, ali i ovako. Meni naravno to ne smeta, prija mi, zašto da ne? Ona je prelepa žena stvarno - rekla je Nikolina.

(Grand)

RADE BOGDANOVIĆ JASAN: Oni moraju da budu u startnih 11 Srbije, jedno ime iznenadilo
Sport

RADE BOGDANOVIĆ JASAN: Oni moraju da budu u startnih 11 Srbije, jedno ime iznenadilo

SRAM VAS BILO! Albanci proslavili pobedu povicima "Umri Srbijo"
Sport

SRAM VAS BILO! Albanci proslavili pobedu povicima "Umri Srbijo"

BONUS VIDEO:

#Nikolina Milosavljević #Nikolina Milosavljević Zvezde Granda #pevačica Nikolina Milosavljević #VIP #Zvezde Granda #Zvezde Granda vesti #Zvezde Granda 2025
Komentari 0
ТРАМП ШОКИРАО ИЗЈАВОМ О ЗЕЛЕНСКОМ: "Знам шта ће тражити…"

TRAMP ŠOKIRAO IZJAVOM O ZELENSKOM: "Znam šta će tražiti…"