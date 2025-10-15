Pevačica Nikolina Milosavljević, koja je pažnju javnosti skrenula učešćem u "Zvezdama Granda" udala se za dugogodišnjeg partnera.

Nikolina Milosavljević pohvalila se na Instagramu setom fotografija sa venčanja, na kojem se vidi da nosi venčanicu na kojoj su izvezeni biseri, dok je na glavi imala krunu od cirkona.

NJen suprug takođe je bio u belom odelu, a ona je kratko napisala: "Mr. & Mrs."

Objava koju deli Nikolina Milosavljevic (@milosavljevic_nikolina)

Podsetimo, Nikolini su prijateljice napravile žurku iznenađenja povodom devojačke večeri, pa su tako slavile u jednoj vili sa bazenom.

- Ja u ulozi buduće mlade i moje divne devojke! Hvala vam za najlepši dan, dan za pamćenje, volim vas puno sve – napisala je ona uz fotografije.

Svi kažu da liči na Maju Berović

Nikolina Milosavljević, neverovatno podseća sa pevačicu Maju Berović.

Pored fizičkih sličnosti, mnogi su primetili da čak i pevaju na sličan način, a mlada Nikolina je svojevremeno otkrila da li joj smeta konstantno poređenje sa Majom.

- Dosta su me u takmičenju upoređivali sa njom, i glasovno, ali i ovako. Meni naravno to ne smeta, prija mi, zašto da ne? Ona je prelepa žena stvarno - rekla je Nikolina.

(Grand)

BONUS VIDEO: