Kralj Milan Obrenović bio je čovek protivrečnosti: voleo je evropski sjaj i bio je ljubitelj impresionističke umetnosti, ali je bio rastrzan između ličnih strasti i teških političkih odluka. NJegov brak sa energičnom i harizmatičnom Kraljicom Natalijom Keško bio je buran, ispunjen svađama, prevarama i izdajama. Ta lična drama kulminirala je 1888. godine, kada je Milan odlučio da se razvede.

Razvod kao politički udar

Razvod kraljevskog para u to doba nije bio samo privatna stvar, već prvorazredni državni i verski skandal. Milanova odluka da razvrgne brak sa Natalijom izazvala je opšti revolt, posebno zbog kraljičine popularnosti u narodu. Međutim, pravi problem nastao je u trenutku kada je Milan tražio od Crkve da formalno poništi njihov brak.

Mitropolit beogradski, Mihailo Jovanović, čvrsto se suprotstavio kraljevoj nameri, odbijajući da odobri crkveno poništenje braka. Mihailo je smatrao da je razvod moralno nedopustiv i da bi bio katastrofalan presedan za narod.

Izopštenje iz vere i kazna

Kralj Milan, ne trpeći opiranje autoriteta, reagovao je brutalno. U svom besu, nije se ustručavao da pokrene progon Mitropolita, što je dovelo do njegovog proterivanja (u Švajcarsku, a potom u Rusiju). Iako je Sabor SPC pod pritiskom kasnije formalno razveo par, sukob sa Crkvom je ostavio neizbrisiv trag.

Kao kulminacija svih njegovih ekstravagancija, ličnih grešaka i sukoba sa duhovnim vođama, Kralj Milan je doživeo političko i moralno proklestvo. Iako nije uvek bio formalno izopšten u klasičnom smislu, njegov sukob sa Mitropolitom i javno kockanje stvorili su mu reputaciju "vladara bez Boga". Ovaj skandal naterao ga je da abdicira 1889. godine, a izopštenje iz vere smatrano je najvećom, simboličnom kaznom za njegovo ponašanje.

Priča o Kralju Milanu je svedočanstvo o tome da u Srbiji lične strasti vladara uvek nailaze na nepremostivu prepreku u vidu moralnog zakona i Crkve.

