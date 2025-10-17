Ipak, iza te haotične fasade krije se jedno od najdelotvornijih i najsigurnijih saobraćajnih rešenja na svetu, remek-delo koje već pedesetak godina uspešno kroti saobraćaj.

Od saobraćajnog zagušenja do revolucionarnog rešenja

Priča je započela šezdesetih godina prošlog veka, kada se na mestu današnjeg Magičnog kružnog toka nalazio klasični kružni tok koji više nije mogao da se nosi sa sve većim brojem vozila. Gužve su bile svakodnevica, a gradski oci tražili su rešenje.

Prvobitni plan bio je drastičan: izgradnja masivnog nadvožnjaka koji bi zahtevao rušenje celog niza kuća. Srećom, na scenu je stupio inženjer Frenk Blekmur.

Blekmur je izneo radikalnu ideju da, umesto jednog velikog, u sistem uvrsti nekoliko dodatnih manjih kružnih tokova. NJegov dizajn implementiran je 1972., a u početku su na svakome ulazu stajali policajci kako bi usmeravali zbunjene vozače.

Ipak, eksperiment je pokazao izvanredan uspeh. Kapacitet raskrsnice skočio je sa 5.100 na 6.200 vozila po satu, a policajce je uskoro zamenila signalizacija.

Struktura koja izaziva strahopoštovanje zapravo je vrlo logična. Sastoji se od pet manjih, perifernih kružnih tokova koji okružuju jedno veće, središnje ostrvo. Ključ je u dvostrukom smeru kretanja: dok se saobraćaj kroz pet manjih tokova odvija u smeru kazaljke na satu (standardno za Veliku Britaniju), središnjim, unutrašnjim prstenom vozila mogu da se kreću u suprotnom smeru, protivno kazaljki na satu.

Ovaj inovativni sistem ponudio je vozačima višestruke putanje.

Iskusniji vozači mogu da koriste unutrašnji prsten kako bi znatno skratili put do željenog izlaza, ponekad i dvostruko brže nego na konvencionalnom kružnom toku, dok se oni manje sigurni ili neupućeni mogu jednostavno držati spoljnog prstena i kružiti dok ne dođu do svog odredišta.

Uprkos svojoj delotvornosti, Magični kružni tok stekao je zloglasnu reputaciju. U anketama britanskih osiguravajućih kuća i automobilističkih časopisa redovno je proglašavan "najgorom" ili "najstrašnijom" raskrsnicom u zemlji.

U jednoj anketi Bi Bi Si NJuza uvršten je među deset najstrašnijih saobraćajnih čvorova u Ujedinjenom Kraljevstvu. NJegov nadimak, "Magični kružni tok", nastao je kada ga je jedan novinar na otvaranju uporedio sa popularnom dečjom TV serijom istog imena, aludirajući na njegov naizgled haotičan rad.

Međutim, statistika govori potpuno drugačiju priču. Raskrsnica ima iznenađujuće izvrstan sigurnosni rekord. U prvih 25 godina rada zabeleženo je samo 14 teških nesreća. Razlog je jednostavan: kompleksan izgled tera vozače da uspore i budu znatno oprezniji. Umesto da se oslanjaju na semafore, prisiljeni su da posmatraju druga vozila i aktivno učestvuju u saobraćaju.

Pola veka posle izgradnje, Magični kružni tok i dalje je simbol Svindona – istovremeno lokalni ponos i turistička atrakcija. On je živi dokaz da rešenja koja na prvi pogled deluju zastrašujuće i nelogično mogu da budu vrlo inteligentna i funkcionalna.

