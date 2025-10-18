- Ja sam umetnička duša i tako nekako naginjem, je l'? Ne bih volela da je neko iz moje branše, ali možda neki glumac. Pavle Mensur, recimo - priznala je Nataša Bekvalac.

- Često se njegovo ime spominje kod tih mlađih generacija i raznih žena. Dopada ti se on je l'? - konstatovao je Amidžić.

- Jako mi je interesantan - otkrila je pevačica.

- Zbog? - pitao je zbunjeno voditelj.

 

A post shared by Pavle Mensur (@pavlemensur)

 

- Zbog da jedeš g**na - našalila se pevačica.

- Je l' Hani on okej? - upitao je potom Ognjen Amidžić.

- Ne znam ni da li ga zna - istakla je Nataša Bekvalac.

Nataša Bekvalac krade identitet sestri

Poznato je da su sestre Bekvalac veoma vezane jedna za drugu i da su oduvek bile u fenomenalnim odnosima, a osim karakternog poklapanja, Nataša i Kristina toliko fizički liče da ih ljudi vrlo često i pomešaju.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

 

Upravo to je pevačica mudro iskoristila, a njena sestra joj je to ozbiljno zamerila.

U emisiji ''Ekskluziv'' Nataša Bekvalac priznala je da se povremeno služi belim lažima. Iako ona i Kristina nisu bliznakinje, pevačica često zloupotrebljava njihove fizičke sličnosti.

- Mešaju nas često i moram da odam jednu tajnu koja mene ne prikazuje u najboljem svetlu kao sestru. Poznato je da ja privatno izgledam baš neupadljivo i da nikad nisam našminkana i isfenirana, bukvalno izgledam kao da sam krenula da izbacim smeće. LJudi me i takvu prepoznaju i pitaju me da li sam Nataša Bekvalac. Ja im kažem: ''Ne, ja sam Kristina'' - kroz smeh priznaje pevačica i dodaje da joj sestra baš zamerila kada je saznala za to.

