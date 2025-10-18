Kada dođe vreme slava, većina ljudi se pita šta poneti domaćinu kao poklon i koji su običaji vezani za slavu. Gost tradicionalno, na slavu nosi kafu, šećer u kocki i alkoholno piće. Naravno, ovo može da se prilagodi današnjem vremenu, ali bitno je da se ne preteruje, na slavu ne treba nositi poklone, posebno ne skupe.

Na slavu se ide u pristojnom odelu, bez ičega napadnog na sebi.

Ako vam je domaćin rekao u koje vreme da dođete, nastojte da budete tačni. Ako ne možete da dođete na vreme, obavezno se javite domaćinu i recite mu da vas ne čeka jer on ima dužnost da posluži ostale goste i da polomi slavski kolač. Foto: Profimedia

Kada dođete, čestitajte slavu sa "Srećna slava" i to redom domaćinu, domaćici i deci. Možete dodati još nešto ali se trudite da ne budete preopširni.

Pozdravite ostale goste, ako je manji skup rukujte se sa svakim posebno, ako je veći neka to može bude grupni pozdrav.

Foto: Shutterstock

Budite veseli, duhoviti, držite se pozitivnih tema i koje čašice alkohola, ali kontrolisano. Nije u redu ni da gost pije samo vodu celo veče, jer to može da uvredi domaćina. Ne započinjite teške teme o teoriji zavere, dnevnoj politici ili crnoj hronici.

Kada dođe vreme da idete, pozdravite ostale goste, domaćinu i domaćici se zahvalite na gostoprimstvu. Na vratima možete kratko da popričate, ali imajte na umu ostatak gostiju čeka.

(Srbija danas)

BONUS VIDEO: