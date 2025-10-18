Anastasija Ražnatović svojevremeno je otkrila je nepoznate detalje iz svog privatnog života.

Pevačica je otkrila kako je bilo odrastati u porodici najveće estradne zvezde Svetlane Cece Ražnatović, te kako se nosila sa tim što je kao mala ostala bez oca, Željka Ražnatovića Arkana.

Anastasija je ispričala da oca nekada i sanja.

Foto: ATA images

 

 

- Često ga sanjam i u tim snovima uvek se pojavi na jedan dan, potom ode, nestane. Nije bilo ništa specijalno što sam mu ja govorila. Jednostavno, nisam se odvajala od njega, stalno sam ga grlila, pričala: "Možeš li da ostaneš još malo?" Ne znam kako je to imati oca, pa da uporedim kako je to odrastati bez njega. Ali teško nam je bilo kada smo bili klinci. Pogotovo Veljku. Nikada nije imao očinsku figuru u tim nekim muškim stvarima, da može da se osloni na oca. Ali bilo je dosta teško i mami. Nikada nije imala leđa, zato su svi kamenjem išli na nju. Lako je ženu koja je samohrana majka napadati - priznala je pevačica za domaće medije.

