Jelena Karleuša gostovala je u podkastu "Bunker", kod Lune Đogani, gde je otvoreno govorila o mnogim detaljima iz njenog poslovnog i privatnog života.

Luna je u jednom momentu upitala Jelenu da li je varala svoje partnere, na šta je pevačica odgovorila potvrdno, a posle je obrazložila i zbog čega im je bila neverna. Foto: ATA images/A. Ahel

- Prevarila sam svakog partnera. Ja sam svakog partnera volela, ali volela sam i ovog sa kojim sam ih prevarila. Iskrenije nisam mogla da odgovorim, jer su oni postajali moji novi partneri. Moje srce je kao autobus, ispada da svako ko uđe na stanici ja ga volim, ali ne. Ja sam samo ekstremno čulno, emotivno biće, koje mnogo voli i kada volim, volim najviše na svetu i mislim da je to za ceo život - rekla je Jelena, pa nastavila:

- Isto tako sam doživela od muškaraca, moram to da kažem, da me zbog ove izjave ne bi pogrešno shvatili, doživela sam mnogo razočaranja i najbrutalnijeg ubijanja mojih emocija. Do te mere da sam želela da ih prevarim, ostavim i budem sa nekim drugim. Nikada nisam prevarila muškarca dok je bio super. Moram da kažem i da je muškarac morao da mi učini mnogo zla, mnogo da me povredi. Mnoge sam varala iz povređenosti, da pokažem da mogu i da na neki način kaznim. Ta potreba da me partner zgazi, umanji, spusti ispod sebe, je ono što me je, čitav moj partnerski život, pratilo. Imaju neodoljivu potrebu da me gaze, da me ponize, da bi oni bili dominantni, jer sam ja jako dominantna žena. Sa druge strane ja nikad nisam pokušavala da budem dominantna i puštala sam ih da dominiraju, ali onda su oni uvek pregazili u tom jednom bahatom stavljanju mene u jedan jako ružan položaj.

