Glavni uzrok tome je što ljudi ne obraćaju pažnju na signale upozorenja koje im telo šalje, misleći da nije ništa strašno.

Većina ljudi je bespomoćna kada doživi infarkt. Osoba čije srce kuca nepravilno i prestaje da radi, ima samo 10 sekundi pre nego što izgubi svest.

Međutim, možete sebi lako pomoći tako što ćete snažno i neprekidno kašljati. Duboko udahnite svaki put pre kašljanja. Kašalj mora biti dubok i dugotrajan, kao kada iskašljavate šlajm.

Foto: Profimedia

 

Disanje i kašalj morate ponavljati svake dve sekunde bez prestanka dok ne stigne pomoć, ili dok ne osetite da vam srce ponovo kuca u pravilnom ritmu.

Duboko disanje unosi kiseonik u pluća, a pokreti izazvani kašljanjem vrše pritisak na srce i održavaju cirkulaciju. Pritisak na srce pomaže u obnavljanju normalnog ritma. Na taj način žrtve srčanog udara mogu na vreme da stignu do bolnice i prežive napad, prenosi "Krstarica".

