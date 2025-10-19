Reč je o mladom čoveku, zdravom, pravom, sposobnom, iznad svega i obrazovanom, ali nezaposlenom! Štaviše, preko biroa, bez ikakve veze, dobio je lep posao, državni, činovnički, u kancelariji a ipak ni tamo nije želeo da radi.

Na pitanje otkud to, Ilija kaže da nema adekvatan odgovor osim možda onaj da je Crnogorac jer ih tako svi i opisuju da su neradnici.

- Zaista, Vi ste dobili državni posao, što bi rekli ljudi Bog te pogledao... ili vlast...? glasilo je pitanje za Iliju na koje je on ovako odgovorio:

"Kažu, šjedi, čitaj gore u kancelariju"

- Pa možda i jedno i drugo su me pogledali u tom trenutku i ukazala mi se fina prilika i pomislio sam biće to fina šansa da se uradi nešto društveno korisno, da doprinesem nekim promenama u Mojkovcu, da pomognem nečemu... Kad ono, ja provedoh mesec dana i ne dobih nijedan radni zadatak... Kažu, šjedi, čitaj gore u kancelariju... Čak je i ta stolica bila zauzeta, samo ta ili taj nisu bili tu..." Foto: Jutjub printskrin/RTCG - Zvanični kanal

Ilija Vlaović je inače profesor geografije a verovatno su ga svi gledali belo i u šoku kad je u današnje vreme uradio sledeće - dao otkaz na državnom kancelarijskom poslu - i izneo sledeći stav: da neće čovek da ne radi, a da prima platu.

Ilija je objasnio da se osećao suvišnim, neproduktivnim: - Zašto bih ja crpio resurse svoje države i onog ko se znoji, radi i zarađuje vrlo teško a da meni daje taj deo novca što zarađuje.

Kaže i da je išao nekoliko puta, obraćao se, pitao ima li kakvih zaduženja za njega, čak je rekao da mu nije teško ni da pomaže domaru ili da radi kao domar samo da ne sedi nego da se oseti korisnim. Tad su mu ponovo rekli da sedi i čeka.

- Kad je prošlo mesec dana, vidim ja da od tog osposobljavanja nema ništa osim ako me nisu osposobljavali da dobro naučim da sedim pa da mi daju neko mesto gde se dobro sedi - našalio se Ilija.

Tražio da radi, rekli mu da sedi

Kad nesuđeni činovnik za mesec dana nije dobio nijedan radni zadatak, išao je nekoliko puta da pita pretpostavljene šta imaju da mu daju da radi, oni mu rekli da sedi i čeka

Na pitanje kako mu otac makar nije rekao da sedi tamo, ćuti i uzima platu, Ilija kaže da je on verovatno i najveći krivac jer ga je oduvek učio da bude pošten.

Na kraju su se svi našalili da je izrod i sramota cele crnogorske države i nacije jer hoće da radi.

BONUS VIDEO: