Marjanovićeva je istakla da je slava mnogo više od religijskog obeležja — ona je i društveni običaj u kojem domaćin pokazuje poštovanje prema gostima, ali i svoju spremnost da ih ugosti.

„Slava je prilika da se vidi da je neko dobar domaćin, zato se oduvek puno trošilo, bez obzira na to koliko se imalo. Još u 18. veku, za vreme Marije Terezije, postojala je čak i taksa koja je određivala koliko sme da se potroši na slavske kolače“, otkrila je ona.

Govoreći iz ličnog iskustva, Vesna je priznala da je i sama odrastala u duhu slavskih običaja. „Moj muž i ja slavimo istu slavu, pa smo samo nastavili tradiciju naših porodica. Svekrva mi je iz Mačve, ja sam iz Zemuna, i iako znam da domaćica treba da mesi slavski kolač, često sam ga kupovala — jer kod nas u Sremu običaji ipak malo drugačije izgledaju“, ispričala je.

Foto: Shutterstock

 

Etnolog je podsetila da su tokom istraživanja u Etnografskom muzeju otkrili brojne razlike u običajima širom Srbije. „Stari Vojvođani su mi pričali da nekada nisu mesili kolač za svaku slavu, već su božićni kolač pravili na početku godine i on je simbolično pokrivao sve slave“, objasnila je Marjanovićeva.

Ipak, ono što je mnoge najviše iznenadilo jeste upozorenje koje je dala o poštovanju domaćina: „Mnogo je strašnije ako jednom dođete na slavu, a sledeće godine ne dođete. U prošlosti se uvek pozivalo, najmlađi iz kuće išao bi sa jabukom da pozove goste, i smatralo se velikim nepoštovanjem ako neko ne ispoštuje domaćina koji ga je jednom ugostio.“

