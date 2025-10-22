Bivši predsednik Francuske Nikola Sarkozi proveo je svojih prvih 24 sata u zatvoru La Sante u Parizu, gde izdržava kaznu od pet godina zatvora zbog kriminalnog udruživanja radi finansiranja svoje izborne kampanje 2007. sa sredstvima iz Libije.

NJegovi advokati naglasili su da mu nije pružen nikakav poseban tretman i da, iako je smešten u izolaciju iz bezbednosnih razloga, prema njemu se postupa kao i prema svakom drugom zatvoreniku. Foto: Profimedia

Po dolasku u zatvor, Sarkozi je prošao kroz standardni postupak prijema kao i svi novi zatvorenici. Odmah po dolasku, ujutro 21. oktobra, odveden je u službu za registraciju, gde su mu uzeti otisci prstiju i fotografisan je. Dodeljen mu je zatvorski broj i izrađena mu je zatvorska identifikaciona kartica.

Bivši predsednik se takođe podvrgao potpunom pretresu i odložio sve lične stvari koje nisu dozvoljene u sef. Nakon razgovora sa upravnikom zatvora, odveden je u svoju ćeliju.

NJegova ćelija se nalazi u odseku za izolaciju, ima devet kvadratnih metara, prozor koji se ne može otvoriti i mali televizor.

Prostorija je opremljena krevetom i stolom pričvršćenim za pod, plastičnom stolicom, policama, tušem i toaletom bez poklopca, malom ringlom i frižiderom. Foto: Profimedia

Sarkozi može koristiti zidni telefon za pozive na unapred registrovane brojeve - pozivi su neograničeni, ali se naplaćuju.

Svakodnevno ima pravo na jedan sat šetnje u ograđenom dvorištu. Takođe ima pristup teretani i biblioteci, a počeo je i da piše knjigu.

Sarkozi je već uzeo svoje prve obroke u zatvoru, koje mu je doneo zatvorski službenik. Ima pravo na tri posete nedeljno.

Jednu je već iskoristio - njegova supruga Karla Bruni posetila ga je u utorak.

Bivši predsednik može neograničeno da prima posete svojih advokata, naročito radi pripreme zahteva za puštanje na slobodu, koji je podnet u utorak.

NJegov advokat, Kristof Ingran, posetio ga je jutros oko 8:30 i ostao oko dva sata.

Sarkozi je u potpunoj izolaciji i nije u kontaktu s drugim zatvorenicima. Čak i tokom šetnje je sam.

Kada se kreće unutar zatvora, uvek je u pratnji zatvorskih čuvara, kao i svi zatvorenici u izolaciji. Foto: Profimedia

Dva policijska oficira iz službe za zaštitu ličnosti takođe su raspoređena da se brinu o njegovoj bezbednosti - odluka doneta nakon procene rizika i odobrena od strane Ministarstva unutrašnjih poslova.

Ministar unutrašnjih poslova Loren Nunjez potvrdio je da je odluka doneta "s obzirom na njegov status i pretnje koje vise nad njim".

Ta dva policajca su 24 sata dnevno u blizini Sarkozijeve ćelije i prate zatvorske stražare pri svakom njegovom izlasku.

Kako prenose novinari i objave na društvenim mrežama, neki zatvorenici su reagovali na Sarkozijev dolazak uzvikujući njegovo ime.

Jedan od njih je snimio video u svojoj ćeliji i rekao:

"Imaće loš boravak u zatvoru", "Vrati pare, osvetićemo Gadafija", vikao je drugi.

"Svi zatvorenici prave buku, viču, lupaju po zidovima...", rekao je jedan od njegovih advokata, Žan-Mišel Daroa.

(Kurir/BFMTV)

