Dok se većina putnika ovih dana žali na duge kolone i nervozu zbog uvođenja novog EES sistema na granicama Evropske unije, jedan građanin Srbije uspeo je da u sumornu atmosferu unese dozu smeha, i to baš tamo gde ga niko nije očekivao. Mada je bilo i onih koji su hteli kosu sebi da počupaju.

Prema rečima očevidaca, čovek koji je pre nekoliko dana prelazio granični prelaz sa Hrvatskom, Bajakovo, došao je na red za registraciju u novi EES sistem, ali je način na koji je shvatio postupak sve prisutne doveo do suza.

Foto: Profimedia

 

 

Kada je stao pred kameru, počeo je da se namešta kao za "foto šuting" - skinuo je naočare, počeo da češlja kosu i namešta frizuru, kao da pozira fotografiju na Instagramu.

Zbog doterivanja napravio gužvu

NJegova "priprema" izazvala je smeha među prisutnima, iako je zbog toga čitava kolona morala da sačeka nekoliko minuta duže.

Kada su mu objasnili da kamera ne "snima" već skenira lice radi biometrijske evidencije, gospodin se nasmejao i kratko prokomentarisao: "Pa dobro, da ispadnem lepo kad već ide u sistem!"

- Kolege i ja smo bili na susednom punktu i sve smo mogli dobro da vidimo, popadali smo od smeha - ispričao je očevidac za "Blic".

